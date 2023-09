I pesci preistorici forniscono informazioni sull'evoluzione del cranio

By

Un nuovo studio pubblicato su Nature ha rivelato che un pesce fossile di 455 milioni di anni, Eriptychius americanus, ha fornito importanti informazioni sull’evoluzione dei crani dei vertebrati. I ricercatori dell'Università di Birmingham, del Naturalis Biodiversity Center e del Museo di storia naturale hanno utilizzato la tomografia computerizzata per ricreare una rappresentazione 3D dettagliata del cranio del pesce. Questa è la prima volta che viene effettuata una ricostruzione così completa su questo esemplare, che fu raccolto negli anni '1940 ed è ospitato nel Field Museum of Natural History.

Lo studio ha scoperto che l'Eriptychius aveva una struttura del cranio unica, diversa da quella di qualsiasi vertebrato visto in precedenza. Invece di avere una solida struttura ossea o cartilaginea che racchiude il cervello, questo pesce aveva cartilagini separate e indipendenti che proteggevano il suo cervello. Questa scoperta suggerisce che l'evoluzione delle strutture per separare il cervello dalle altre parti della testa potrebbe aver avuto origine con Eriptychius.

Il dottor Ivan Sansom, l’autore senior dello studio, ha spiegato il significato di questi risultati: “Si tratta di risultati tremendamente entusiasmanti che potrebbero rivelare la storia evolutiva iniziale di come i vertebrati primitivi proteggevano il loro cervello”. Ha inoltre sottolineato l’importanza dello studio delle collezioni museali e dell’applicazione di nuove tecniche per scoprire nuove informazioni sugli organismi antichi.

Il dottor Richard Dearden, l'autore principale dello studio, ha sottolineato come le moderne tecniche di imaging abbiano permesso ai ricercatori di scoprire la conservazione unica della testa del pesce, colmando un'importante lacuna nella nostra comprensione dell'evoluzione del cranio. Questa conoscenza ha implicazioni per comprendere l’evoluzione del cranio in tutti i vertebrati, compreso l’uomo.

Questo studio dimostra il valore dell’utilizzo di tecniche di imaging avanzate per analizzare i fossili e acquisire una comprensione più profonda delle specie estinte. Sottolinea inoltre l'importanza delle collezioni museali nel fornire esemplari preziosi per la ricerca scientifica.

Fonte:

– Richard Dearden, et al. Il più antico neurocranio di vertebrato conservato tridimensionalmente, Nature (2023).

– Università di Birmingham

Citazione:

I pesci preistorici colmano un divario di 100 milioni di anni nell'evoluzione del cranio (2023 settembre 20). Estratto il 20 settembre 2023 da Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-prehistoric-fish-million-year-gap.html