Antichi pesci fossili offrono nuove informazioni sull'evoluzione dei teschi dei vertebrati

Secondo uno studio pubblicato su Nature, un pesce fossile di 455 milioni di anni ha fornito ai ricercatori una nuova prospettiva su come i vertebrati si sono evoluti per proteggere il loro cervello. L'esemplare in questione è Eriptychius americanus, un antico pesce senza mascella scoperto in Colorado, USA. I ricercatori dell'Università di Birmingham, del Naturalis Biodiversity Centre di Leida, nei Paesi Bassi, e del Museo di storia naturale, hanno utilizzato la tomografia computerizzata per creare una rappresentazione 3D dettagliata del cranio del pesce.

Questo studio è il primo a ricreare in modo completo il cranio di Eriptychius, che fu raccolto negli anni '1940, originariamente descritto negli anni '1960, ed è attualmente ospitato nel Field Museum of Natural History di Chicago. La ricerca finanziata dal Leverhulme Trust ha rivelato che Eriptychius aveva cartilagini separate e indipendenti che racchiudevano il cervello, a differenza delle specie successive che avevano una gabbia di cartilagine completamente legata. Ciò suggerisce che la prima evoluzione delle strutture per separare il cervello dalle altre parti della testa potrebbe essere iniziata con Eriptychius.

Il dottor Ivan Sansom, docente di Paleobiologia presso l'Università di Birmingham e autore senior dello studio, ha espresso entusiasmo per i risultati, affermando che potrebbero rivelare la storia evolutiva iniziale di come i vertebrati primitivi proteggevano il loro cervello. Il dottor Richard Dearden, autore principale dello studio e ricercatore post-dottorato presso il Naturalis Biodiversity Centre, ha sottolineato l'importanza della scoperta, affermando che colma un'importante lacuna nella comprensione dell'evoluzione del cranio in tutti i vertebrati, compreso l'uomo.

Questo studio evidenzia l’importanza delle collezioni museali e l’applicazione di nuove tecniche di imaging nello studio degli esemplari antichi. Utilizzando la tomografia computerizzata, gli scienziati sono stati in grado di scoprire nuove informazioni sull'evoluzione dei crani dei vertebrati. I risultati forniscono preziose informazioni sulle prime fasi della protezione del cervello nei vertebrati primitivi e contribuiscono alla nostra comprensione della storia evolutiva di questa caratteristica anatomica cruciale.

Fonte:

- Natura

– Università di Birmingham

– Centro Biodiversità Naturalis

- Museo di Storia Naturale