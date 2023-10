L'apprendimento automatico consente di prevedere le reazioni delle singole cellule ai trattamenti

By

Gli esperti dell’ETH di Zurigo, dell’Università di Zurigo e dell’Ospedale universitario di Zurigo hanno sviluppato un approccio di apprendimento automatico chiamato CellOT in grado di prevedere come le singole cellule reagiranno a trattamenti specifici. Questo metodo innovativo offre speranza per diagnosi e terapie più accurate.

Nella battaglia contro il cancro, comprendere il comportamento delle singole cellule nei confronti di un farmaco è fondamentale. Il nuovo approccio di apprendimento automatico consente una comprensione approfondita dei cambiamenti cellulari e degli effetti dei farmaci, superando i metodi precedenti in termini di precisione e sfumature.

Tradizionalmente, l’effetto di un farmaco è noto solo come media statistica di una popolazione cellulare più ampia. Tuttavia, questo approccio potrebbe non rilevare alcune cellule tumorali che sopravvivono al farmaco a causa della loro natura o delle resistenze acquisite. Il metodo CellOT riconosce le reazioni distinte che le singole cellule possono avere nei confronti di un farmaco all’interno di una popolazione più ampia, consentendo trattamenti antitumorali più efficaci.

Comprendendo come ogni cellula reagisce a disturbi come i farmaci, CellOT può descrivere e prevedere la sensibilità o la resistenza delle singole cellule. Questa conoscenza è fondamentale per lo sviluppo di nuovi approcci e strategie di trattamento.

I ricercatori hanno dimostrato che il metodo CellOT funziona non solo sulle cellule tumorali ma anche su altre cellule patogene, come nel caso del lupus eritematoso, una malattia autoimmune.

Una delle innovazioni chiave di CellOT è la capacità di fare previsioni. Il metodo di apprendimento automatico può valutare i dati di misurazione delle cellule esistenti e prevedere come le singole cellule risponderanno alle perturbazioni che non sono state ancora misurate in laboratorio. Ciò consente trattamenti più mirati e personalizzati.

Nel complesso, il metodo CellOT apre nuove possibilità per comprendere e prevedere le reazioni individuali delle cellule ai trattamenti, offrendo speranza per diagnosi e terapie migliori in futuro.

Fonte: Metodi naturali (2023) | DOI: 10.1038/s41592-023-01969-x