Un cambiamento di paradigma nella restaurazione: abbracciare il ruolo degli erbivori

Nel tentativo di ripristinare gli ecosistemi degradati attraverso la rivegetazione, uno studio innovativo svela una svista fondamentale nella maggior parte dei progetti di ripristino: l’incapacità di gestire gli erbivori erbivori. L’indagine, che analizza quasi 2,600 sforzi di ripristino in vari ecosistemi, evidenzia l’urgente necessità di affrontare la minaccia rappresentata dagli erbivori per le giovani piante.

La vulnerabilità delle giovani piante agli erbivori non può essere ignorata. Queste piante sono come prelibatezze irresistibili per gli erbivori, che spesso portano alla loro distruzione. Il professor Brian Silliman, esperto di biologia della conservazione marina presso la Duke University, sottolinea l'importanza di proteggere le piante nelle loro fasi iniziali. In caso contrario, non solo si ostacolano gli sforzi di ripristino, ma si comportano anche costi più elevati.

La ricerca indica che l’esclusione o il controllo temporaneo degli erbivori può accelerare significativamente il ripristino, migliorare i risultati e ridurre i costi. L’introduzione di predatori per tenere sotto controllo le popolazioni erbivore o l’installazione di barriere fino a quando le piantagioni non diventano stabili e meno vulnerabili, possono aumentare la ricrescita delle piante in media dell’89%. Questa intuizione richiede un cambiamento di paradigma nelle pratiche di restauro.

Lo studio, condotto da Qiang He dell’Università di Fudan e Changlin Xu, porta l’attenzione sull’urgenza di affrontare questo problema, in particolare nelle regioni più calde e secche dove l’impatto degli erbivori è più pronunciato. Il declino dei predatori all’apice, come lupi, leoni e squali, che storicamente controllavano le popolazioni di erbivori, contribuisce ad aumentare la pressione del pascolo e inibisce l’espansione della vegetazione.

I ricercatori propongono di considerare la predazione naturale come un metodo efficiente ed economicamente vantaggioso per migliorare la diversità vegetale e il recupero dell'ecosistema. Il professor Silliman paragona questo approccio a un “nuovo trucco di giardinaggio” che ha il potenziale di raddoppiare la resa della vegetazione. Una volta che le piante si sono stabilite, gli erbivori svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della diversità e della funzione dell’ecosistema vegetale.

Questa nuova visione del ripristino dell’ecosistema richiede una rivalutazione dei metodi attuali e un approccio più olistico che consideri i predatori e le prede. Permettendo a più predatori di entrare negli ecosistemi o ripristinando le loro popolazioni, possiamo incoraggiare la crescita della vegetazione e mitigare efficacemente le sfide poste dai metodi di ripristino convenzionali. È tempo di abbracciare il ruolo degli erbivori nel processo di ripristino.

FAQ

Perché la gestione degli erbivori è importante nei progetti di ripristino?

La gestione degli erbivori è fondamentale nei progetti di ripristino perché rappresentano una minaccia significativa per le giovani piante. Il mancato controllo degli erbivori può comportare la distruzione di queste piante, ostacolando gli sforzi di ripristino e sostenendo costi più elevati.

Come si possono gestire gli erbivori nei progetti di ripristino?

Gli erbivori possono essere gestiti nei progetti di ripristino introducendo predatori per tenere sotto controllo le popolazioni di erbivori o installando barriere fino a quando le piantagioni non diventano stabili e meno vulnerabili. Queste misure possono accelerare significativamente il ripristino, migliorare i risultati e ridurre i costi.

Qual è il ruolo degli erbivori una volta che le piante si sono stabilite?

Una volta che le piante si sono stabilite, gli erbivori svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della diversità e della funzione dell’ecosistema vegetale. Contribuiscono alla salute generale e all’equilibrio dell’ecosistema, garantendo la sostenibilità delle popolazioni vegetali.