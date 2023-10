Modelli di precipitazioni e diversità dei mammiferi: una finestra sulla stabilità dell'ecosistema

Gli scienziati hanno cercato a lungo di svelare la complessa rete di fattori che contribuiscono alla biodiversità, e uno studio recente fa luce su un elemento precedentemente trascurato: i modelli di precipitazione. Con una svolta inaspettata, i ricercatori hanno scoperto che le regioni con variabilità stagionale delle precipitazioni, ma senza eventi meteorologici estremi, ospitano i più alti livelli di diversità dei mammiferi. Questa intuizione sfida la saggezza convenzionale secondo cui le precipitazioni totali sono il principale motore della ricchezza delle specie.

L'autore principale Jaron Adkins, ecologista della Utah State University, chiarisce che l'attenzione non è sulla quantità totale di pioggia, ma piuttosto sulla variazione tra le stagioni. Ad esempio, mentre luoghi come lo Utah e la foresta amazzonica registrano precipitazioni consistenti durante tutto l’anno, altre regioni come la California meridionale testimoniano una variabilità sostanziale, con la maggior parte delle precipitazioni che si verificano tra dicembre e marzo.

I risultati non solo ripartiscono la distribuzione dei predatori carnivori, degli erbivori e degli onnivori nei diversi climi, ma evidenziano anche l’importanza delle precipitazioni e della crescita delle piante nel modellare queste tendenze. Nello specifico, è stato osservato che predatori ed erbivori prediligono le regioni con livelli moderati di precipitazioni, evitando sia ambienti eccessivamente umidi che aridi. Nel frattempo, gli onnivori prosperano in aree caratterizzate da climi stabili.

È interessante notare che lo studio ha anche rivelato che la crescita delle piante, che si potrebbe presumere avvantaggi prevalentemente gli erbivori, ha un impatto maggiore sui carnivori. Questa scoperta sottolinea l’importanza di una catena alimentare equilibrata e sottolinea l’integrità strutturale di interi ecosistemi.

Le implicazioni di questi risultati sono significative, considerando l’allarmante declino della diversità animale causato dalla perdita di habitat e dal cambiamento climatico. Acquisendo una migliore comprensione dei fattori che guidano la biodiversità, gli scienziati possono migliorare la loro capacità di prevedere e gestire le condizioni future per gli animali in tutto il mondo. La diversità animale funziona come un indicatore precoce della stabilità dell’ecosistema e svelare i meccanismi ecologici alla base della ricchezza delle specie offre spunti cruciali per gli sforzi di conservazione.

