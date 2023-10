Chimica dell'acqua nei planetesimi carboniosi: sintesi della materia organica prebiotica

By

La chimica dell'acqua gioca un ruolo cruciale nella formazione di materia organica prebiotica all'interno dei planetesimi carboniosi. Questi corpi celesti, che si ritiene si siano formati nelle prime fasi del sistema solare, hanno il potenziale per fornire elementi essenziali per la vita ad altri corpi planetari, inclusa la Terra.

In uno studio recente, i ricercatori hanno studiato la formazione della vitamina B3, nota anche come acido nicotinico, all’interno di questi planetesimi. La vitamina B3 è un importante precursore del coenzima NAD(P)(H), essenziale per il metabolismo di tutte le forme di vita conosciute.

I ricercatori hanno proposto un nuovo meccanismo di reazione basato su precedenti esperimenti sul campo. La sintesi della vitamina B3 prevede la combinazione di precursori degli zuccheri, come la gliceraldeide o il diidrossiacetone, con aminoacidi come l'acido aspartico o l'asparagina. Queste reazioni avvengono in una soluzione acquosa senza la presenza di ossigeno o altri agenti ossidanti.

Per simulare le condizioni all'interno dei planetesimi carboniosi, i ricercatori hanno ipotizzato una densità della roccia di 3 g/cm³, una porosità di 0.2 e una densità del ghiaccio di 0.917 g/cm³ che riempie i pori. Le simulazioni sono state eseguite ad una pressione di 100 bar.

I risultati delle simulazioni sono stati confrontati con le abbondanze misurate di acido nicotinico in campioni raccolti da varie fonti, tra cui la condrite CI Orgeil, diverse condriti antartiche CM2 e la condrite C2 non raggruppata Tagish Lake. È stato preso in considerazione anche il tipo di metodo di estrazione utilizzato, come acqua calda, ultrasuoni con acqua fredda, idrolizzato con HCl o acido formico.

Lo studio fornisce preziose informazioni sul potenziale della chimica acquosa all’interno dei planetesimi carboniosi per la sintesi della materia organica prebiotica. Comprendere questi processi può aiutare a far luce sulle origini della vita e sulla distribuzione degli elementi costitutivi essenziali in tutto l’universo.

Fonte:

– Informazioni di supporto nella Tabella S1.