Un'indagine pre-pilota rivela dozzine di galassie ultra-diffuse candidate

Un recente studio condotto da astronomi presso l’Università dell’Australia Occidentale e altre istituzioni ha esaminato 78 potenziali galassie ultra-diffuse (UDG) nel supergruppo Eridanus utilizzando i dati dell’indagine pre-pilota WALLABY. Le galassie ultra diffuse sono caratterizzate dalla loro densità eccezionalmente bassa: alcune sono grandi quanto la Via Lattea ma possiedono solo circa l'1% delle sue stelle. I ricercatori hanno cercato di capire perché queste deboli ma grandi galassie non vengono distrutte dalle forze di marea dei loro ammassi ospiti.

L’indagine WALLABY, che fa parte dell’Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), si concentra sull’osservazione dell’idrogeno neutro (HI) nell’universo locale. In questo studio pre-pilota, il team ha analizzato i dati degli SMUDGes (Systemaically Measurement Ultra-diffuse Galaxies) per indagare sui candidati UDG nel supergruppo Eridanus, che consiste di gruppi di galassie che potrebbero eventualmente fondersi per formare un ammasso.

Esaminando le proprietà fisiche e le caratteristiche di 78 candidate UDG dal catalogo SMUDGes, i ricercatori ne hanno identificati sei come possibili UDG, mentre le restanti sono state classificate come galassie nane a bassa luminosità superficiale (LSB). La maggior parte delle galassie nel campione avevano raggi effettivi inferiori a 4,900 anni luce, erano di piccola massa (meno di 100 milioni di masse solari) e prevalentemente di colore rosso.

Una delle scoperte chiave è stata che l’idrogeno neutro è stato rilevato solo in una delle galassie studiate, indicando un tasso di rilevamento di HI inferiore negli UDG. I ricercatori hanno proposto che nell’intera indagine WALLABY si potrebbero prevedere circa 22 rilevamenti di idrogeno neutro, con una maggiore probabilità in ambienti isolati e con gruppi sciolti.

Lo studio ha anche esplorato se lo stripping delle maree o della pressione di ariete potesse spiegare la formazione di UDG nel supergruppo Eridanus. I ricercatori hanno identificato un potenziale UDG che potrebbe essersi formato attraverso il riscaldamento o l'interazione delle maree, ma hanno concluso che probabilmente si trattava di un UDG di fondo piuttosto che di una parte del gruppo Eridanus.

Sono necessarie ulteriori indagini sugli UDG per scoprire i meccanismi dietro la loro formazione e far luce sulla loro natura enigmatica.

Fonte: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2309.11799)

