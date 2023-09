L'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si prepara per nuove missioni spaziali

By

Il presidente dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), S. Somanath, ha recentemente fornito aggiornamenti sulle prossime missioni spaziali dell'agenzia. Ha affermato che il rover Pragyan, parte della missione lunare Chandrayaan-3, ha completato gli obiettivi previsti e la sua attuale modalità di sospensione non è motivo di preoccupazione. Somanath ha spiegato che il rover potrebbe non “svegliarsi” se i suoi componenti elettronici sono stati danneggiati dalle temperature estremamente fredde sulla luna.

L'ISRO si sta ora preparando per il lancio dell'XPoSat, o satellite polarimetrico a raggi X, previsto per novembre o dicembre. Questa missione si concentrerà sullo studio dei buchi neri, delle nebulose e delle pulsar. Inoltre, l’agenzia prevede di lanciare il satellite climatico INSAT-3DS a dicembre, seguito dal lancio del Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) D3 a novembre o dicembre. Anche la missione NASA-ISRO con radar ad apertura sintetica (NISAR) è sulla buona strada per essere lanciata nel febbraio del prossimo anno.

Somanath ha anche menzionato l'imminente lancio di prova del veicolo spaziale di prova della missione Gaganyaan, D1, previsto per ottobre.

Queste missioni evidenziano l'impegno dell'ISRO nel far avanzare la ricerca scientifica e l'esplorazione nello spazio. Nonostante i potenziali intoppi, come lo stato attuale del rover Pragyan, l’agenzia rimane irremovibile nella ricerca di nuove scoperte e progressi tecnologici.

Fonte: articolo basato su informazioni fornite dal presidente dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), S. Somanath, durante una conferenza stampa nel distretto di Gir Somnath, Gujarat.