Un nuovo paradigma della vita moderna a Dapoli: il villaggio di Indradhanu

PPROM Developers, una rispettabile società immobiliare, ha recentemente lanciato Indradhanu Village, il più grande progetto di bungalow nella tranquilla città di Dapoli, Maharashtra. Con una vasta area di 12.5 acri, l'Indradhanu Village mira a ridefinire la vita moderna fondendo perfettamente le comodità urbane con la tranquillità della natura.

Progettato per offrire ai residenti uno stile di vita confortevole e lussuoso in un ambiente tranquillo, l'Indradhanu Village offre una varietà di bungalow BHK da 1, 2 e 3 dal design elegante. Ogni bungalow è stato creato con cura, dotato di camere spaziose e splendidi spazi giardino che massimizzano la luce naturale e la ventilazione.

Immerso in una vegetazione lussureggiante e paesaggi meticolosamente mantenuti, il villaggio di Indradhanu è un rifugio lontano dal trambusto della vita cittadina. Il comune è dotato di una club house, una piscina, una palestra e un'area giochi dedicata ai bambini, che consente ai residenti di impegnarsi in attività ricreative all'interno della loro comunità.

La sicurezza è una priorità assoluta nel villaggio di Indradhanu, con una comunità protetta che fornisce sicurezza 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX e sorveglianza CCTV. Inoltre, la municipalità aderisce ai principi Vastu, promuovendo positività e armonia all'interno delle case.

L'Indradhanu Village va oltre la semplice fornitura di alloggi, offrendo una vasta gamma di servizi che migliorano la vita dei residenti. La township dispone di strutture per il benessere come un gazebo e una palestra all'aperto per il relax e il benessere. Garantisce inoltre sicurezza e tranquillità attraverso servizi di ambulanza e un kit di pronto soccorso ben attrezzato. Per coloro che conducono uno stile di vita attivo c'è una pista da jogging in loco. Anche la comodità ha la priorità, con servizi quotidiani progettati per la comodità dei residenti.

Ar. Sandeep Naresh Joshi, direttore e fondatore del gruppo di società PPROM, immagina il villaggio di Indradhanu come un'esperienza di vita vibrante. Sottolinea l'attenta attenzione prestata ad ogni dettaglio della progettazione, garantendo che i residenti possano godere di uno stile di vita armonioso e colorato.

Mentre Dapoli continua ad attrarre persone che cercano uno stile di vita pacifico, il villaggio di Indradhanu emerge come la scelta principale per coloro che desiderano chiamare casa questo tranquillo paradiso. Con i suoi ampi paesaggi, il design attento, i comfort moderni e l'impegno per il benessere dei residenti, il villaggio di Indradhanu stabilisce un nuovo standard per la vita residenziale a Dapoli.

