Batterie zinco-aria: il futuro dello stoccaggio dell'energia

By

Man mano che cresce la nostra dipendenza dalle batterie, cresce anche la necessità di soluzioni sostenibili e di migliore qualità. I ricercatori dell’Università Edith Cowan hanno sviluppato una nuova batteria zinco-aria economica, sicura e altamente efficiente. Le batterie allo zinco sono state sostituite dalle batterie agli ioni di litio negli anni ’1990, ma ora stanno tornando alla ribalta grazie alla loro convenienza e ai vantaggi in termini di sicurezza.

Rispetto alle batterie agli ioni di litio, le batterie zinco-aria possono immagazzinare più energia e sono meno soggette a surriscaldamento e incendio. Il dottor Muhammad Rizwan Azhar, un ingegnere chimico dell'ECU, spiega che le nuove batterie zinco-aria sono ricaricabili, a differenza delle vecchie batterie primarie allo zinco che erano usa e getta. Questa nuova generazione di batterie ha il potenziale per rivoluzionare lo stoccaggio dell’energia.

L’Australia è ben posizionata per produrre batterie zinco-aria poiché il paese è il più grande produttore mondiale sia di zinco che di litio. Il team di ECU ha lavorato allo sviluppo di un’efficiente batteria zinco-aria in grado di competere con la capacità di accumulo di energia delle batterie al litio.

Sebbene le batterie ricaricabili siano più rispettose dell’ambiente, sono anche più complesse a causa delle reazioni chimiche aggiuntive coinvolte. Tuttavia, le batterie zinco-aria hanno il vantaggio di immagazzinare circa 500 wattora per chilogrammo, quasi tre volte di più delle batterie agli ioni di litio e dieci volte di più delle batterie al piombo.

I ricercatori dell'ECU hanno migliorato il design della batteria combinando diverse strutture chimiche e stratificandole. La prima struttura, nota come ZIF-67, è un reticolo conduttivo che fornisce elettroni all'ossigeno. Lo strato esterno, costituito da cobalto, nichel, ferro e ossigeno, integra la prima struttura e consente alla batteria di fornire in modo efficiente 1.48 volt, equivalenti a una batteria AA o AAA.

I produttori possono collegare più celle della batteria per fornire una tensione più elevata per alimentare dispositivi più grandi. Le batterie zinco-aria non sostituiranno completamente le batterie al litio, ma possono contribuire ad alleviare la domanda globale di litio, che è una risorsa limitata.

I ricercatori dell’ECU chiedono ora la collaborazione dell’industria per aumentare la produzione e rendere l’Australia un leader mondiale nella produzione di batterie zinco-aria, riducendo la dipendenza da risorse limitate e promuovendo soluzioni sostenibili di stoccaggio dell’energia.

Definizioni:

Batteria zinco-aria: un tipo di batteria che utilizza lo zinco come anodo e l'ossigeno dell'aria come catodo per generare energia elettrica.

Batteria agli ioni di litio: una batteria ricaricabile che utilizza gli ioni di litio per spostarsi tra il catodo e l'anodo durante la carica e la scarica.

Batteria al piombo: un tipo di batteria ricaricabile che utilizza una reazione chimica tra piombo, biossido di piombo e acido solforico per generare energia elettrica.

Fonte:

"Le batterie zinco-aria potrebbero essere la futura fonte di energia economica, sicura e sostenibile dell'UA" - SciTech Daily

"Batterie zinco-aria: una recensione" - mdpi.com