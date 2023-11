Si prevede che i venti solari provocheranno un'altra tempesta solare

Una nuova tempesta solare potrebbe essere all’orizzonte e, questa volta, non sarà causata da espulsioni di massa coronale (CME). Si prevede invece che i colpevoli siano i venti solari in rapido movimento. Ciò avviene dopo una recente ondata di attività solare che ha già provocato una tempesta di classe G3 e una di classe G1 nell’arco di una settimana.

Mentre una crepa nei campi magnetici della Terra ha causato la precedente tempesta del 28 ottobre, si prevede che il prossimo disturbo deriverà da un bombardamento di venti solari. Secondo un rapporto di SpaceWeather, la Terra entrerà in un flusso di vento solare in rapido movimento, proveniente da un buco meridionale nell’atmosfera del sole, portando alla possibilità di tempeste geomagnetiche minori di classe G1 l’8 e il 9 novembre.

La prevista tempesta di classe G1 solleva preoccupazioni per vari gruppi come marinai, aviatori, piloti di droni e radioamatori, poiché ha il potenziale di interferire con le onde radio e innescare aurore. Tuttavia, l’impatto delle tempeste solari può estendersi ben oltre questi sconvolgimenti immediati. Nei casi più gravi, possono interrompere le reti GPS e mobili, impedire la connettività Internet, danneggiare i satelliti, causare guasti alla rete elettrica e persino compromettere l’elettronica terrestre.

Comprendere e monitorare l’attività solare è fondamentale per mitigare gli effetti di tali tempeste. Il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA, dotato di una serie di strumenti, osserva il Sole dal 2010. Questi strumenti, tra cui l'Heliosismic and Magnetic Imager (HMI), l'Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) e l'Atmospheric Imaging Assembly (AIA), raccolgono dati preziosi su vari fenomeni solari, offrendo approfondimenti sul comportamento del Sole e aiutando a prevedere e prepararsi alle tempeste solari.

Mentre ci prepariamo all’imminente tempesta solare, è essenziale rimanere informati su potenziali interruzioni e prendere le precauzioni necessarie per salvaguardare i nostri sistemi e infrastrutture di comunicazione.

FAQ

D: Cosa provoca le tempeste solari?

R: Le tempeste solari possono essere causate da espulsioni di massa coronale (CME) o da venti solari in rapido movimento.

D: Quali sono le potenziali conseguenze delle tempeste solari?

R: Le tempeste solari hanno il potenziale di interrompere le reti GPS e mobili, impedire la connettività Internet, danneggiare i satelliti, provocare guasti alla rete elettrica e compromettere l’elettronica terrestre.

D: Come vengono monitorate le tempeste solari?

R: Organizzazioni come il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA utilizzano strumenti come l'Heliosismic and Magnetic Imager (HMI), l'Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE) e l'Atmospheric Imaging Assembly (AIA) per osservare e raccogliere dati sulle attività solari .

D: Quali precauzioni dovrebbero essere prese durante una tempesta solare?

R: Durante una tempesta solare, si consiglia di rimanere informati su potenziali interruzioni, prendere le precauzioni necessarie per salvaguardare i sistemi di comunicazione e seguire le linee guida fornite dalle autorità competenti.