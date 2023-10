In che modo i satelliti Starlink di SpaceX stanno influenzando la radioastronomia

Gli astronomi sono preoccupati per l'impatto dei satelliti Starlink di SpaceX sulla radioastronomia. Lo Square Kilometer Array Observatory (SKAO) è destinato a diventare il radiotelescopio più potente del mondo, ma il numero crescente di costellazioni satellitari rappresenta una minaccia per la sua efficacia. Starlink ha già oltre 4,600 satelliti in orbita e prevede di lanciarne altri 42,000. Questi satelliti, insieme alle future costellazioni di aziende come Amazon, stanno causando inquinamento luminoso e interferendo con le osservazioni da terra.

I radioastronomi che hanno condotto test preliminari con l’Engineering Development Array 2 (EDA2) nell’Australia occidentale hanno scoperto risultati preoccupanti. Le emissioni dei satelliti Starlink erano significativamente più luminose dei segnali astronomici rilevati dallo SKAO. Sono stati identificati due tipi di contaminazione: segnali previsti tra i satelliti e terra ed emissioni involontarie dall'elettronica dei satelliti. Queste emissioni interferiscono con la rilevazione dei segnali provenienti dall’alba cosmica, un’epoca critica nella storia dell’universo.

Sebbene SpaceX non stia violando alcun accordo internazionale, la sovrapposizione tra i segnali Starlink e i segnali astronomici rende più impegnativo lo studio dell’alba cosmica. Gli autori dello studio sottolineano la necessità di dialogo tra aziende private, agenzie di regolamentazione e comunità astronomica. L’astronomia non dovrebbe essere marginalizzata dalle azioni delle aziende private, ed è necessario adottare misure per bilanciare le esigenze di accesso globale a Internet ad alta velocità e la preservazione delle tradizioni astronomiche.

Anche se la radioastronomia dovrà affrontare difficoltà crescenti man mano che le costellazioni di satelliti crescono, è fondamentale affrontarne l’impatto sulle osservazioni scientifiche. È necessario agire ora per garantire che la voce degli astronomi venga ascoltata e che lo sviluppo delle costellazioni satellitari avvenga con cura e considerazione per la preservazione di importanti ricerche scientifiche.

Fonte:

– Articolo: “In che modo i satelliti Starlink di SpaceX stanno influenzando la radioastronomia”

– arXiv.org: “Impatti delle costellazioni satellitari su SKAO EDA2”