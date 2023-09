Il design Nerf Blaster spara 100 dardi al secondo

Riepilogo: Un appassionato di fai da te ha creato un blaster Nerf completamente automatico che può sparare 100 dardi al secondo, superando i giocattoli Nerf standard in termini di potenza, precisione e cadenza di fuoco. Il design del blaster utilizza dardi a mezza lunghezza, che volano in modo più efficiente quando lanciati da blaster ad alta potenza. I dardi vengono caricati in un caricatore a tamburo con cursori che li spingono nelle ruote mentre il tamburo ruota. Raggiungere l'elevata cadenza di fuoco è stata una sfida, con il creatore che ha dovuto affrontare difficoltà come dardi triturati e parti che volavano via dai caricatori. Tuttavia, grazie alla progettazione iterativa, il blaster ora funziona senza intoppi, con i dardi che lasciano il caricatore e volano verso il basso a grande velocità. Sono stati condivisi video che mostrano il blaster in azione, dimostrando la rapida successione dei dardi sparati.

-

Per gli appassionati di Nerf che cercano un'esperienza di esplosione migliorata, un designer fai-da-te noto come [3DprintedLife] ha creato con successo un blaster completamente automatico che va oltre i limiti dei giocattoli Nerf standard. Questo design innovativo mira a raggiungere una notevole cadenza di fuoco di 100 dardi al secondo pur mantenendo una potenza e una precisione migliorate.

Per ottenere le prestazioni desiderate, il blaster impiega l'uso di dardi a mezza lunghezza, noti per mostrare migliori caratteristiche di volo quando lanciati da blaster ad alta potenza. Questi dardi sono azionati da cinghie azionate da potenti motori, simili alla meccanica dei blaster a ruota. Le munizioni vengono caricate in un caricatore a tamburo dotato di cursori che spingono efficacemente i dardi nelle ruote girevoli.

Tuttavia, il processo per raggiungere una cadenza di fuoco di 100 dardi al secondo si è rivelato una sfida significativa. Il progettista ha riscontrato ostacoli come dardi triturati e riviste che espellevano parti durante il processo di costruzione. Attraverso un'iterazione diligente e il perfezionamento del design, questi problemi sono stati gradualmente superati. Il risultato è un blaster che lancia in modo affidabile i dardi dal caricatore, spingendoli verso il basso a velocità impressionanti.

Per coloro che sono interessati ad esplorare le complessità del design del blaster, i file sono disponibili tramite OnShape. Inoltre, sono stati condivisi video che dimostrano le capacità di fuoco rapido del blaster, offrendo agli spettatori l'opportunità di assistere all'impressionante successione di dardi lanciati.

Ulteriori progetti e modifiche dei blaster Nerf sono già stati visti in precedenza, a dimostrazione della dedizione e della creatività della comunità di appassionati di Nerf.

Fonte:

– [Vitastampata in 3D]

– YouTube (link video non forniti)