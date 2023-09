I quartieri cosmici dei buchi neri supermassicci

Come astronomo presso l'Università dell'Arizona, una delle mie principali aree di studio è la crescita dei buchi neri supermassicci. Proprio come la nostra educazione ci modella come individui, anche l’ambiente in cui risiede un buco nero supermassiccio può influenzarne la crescita.

Ogni buco nero supermassiccio ha una casa, conosciuta come la galassia ospite, e un quartiere, che consiste in un gruppo locale di altre galassie. Questi buchi neri supermassicci crescono consumando il gas già presente nella galassia che li ospita, diventando talvolta miliardi di volte più pesanti del nostro Sole.

La fisica teorica prevede che dovrebbero volerci miliardi di anni affinché i buchi neri si trasformino in quasar, che sono oggetti incredibilmente luminosi e potenti alimentati dai buchi neri. Tuttavia, gli astronomi hanno scoperto che molti quasar si sono formati in un arco di tempo molto più breve, di poche centinaia di milioni di anni.

Questo intrigante fenomeno di crescita del buco nero più veloce del previsto mi ha portato a esplorare lo spazio che circonda questi buchi neri. A me interessa determinare se i quasar più massicci si formano in regioni densamente popolate con numerose altre galassie, o se possono raggiungere dimensioni enormi anche in aree desolate dell'universo.

Un aspetto che ho studiato sono i protoammassi di galassie. I protoammassi sono raccolte di galassie che non sono ancora collassate in un unico oggetto. Contengono centinaia di galassie e sono caratterizzati da galassie in collisione, buchi neri in crescita e grandi quantità di gas che alla fine daranno origine a nuove stelle.

Questi protoammassi crescono a un ritmo molto più veloce di quanto inizialmente creduto, presentando un altro enigma cosmico da risolvere per gli astronomi. Stiamo cercando di comprendere la connessione tra la rapida evoluzione dei quasar e dei protoammassi.

Per esaminare i protoammassi, gli astronomi necessitano sia di immagini che di spettri di ciascuna galassia all'interno del protoammasso. Le immagini forniscono informazioni sulla forma, le dimensioni e il colore di una galassia, mentre gli spettri rivelano la distanza della galassia dalla Terra in base a specifiche lunghezze d'onda della luce.

Il prossimo telescopio spaziale James Webb migliorerà notevolmente la nostra capacità di studiare protoammassi e quasar. Questo telescopio avanzato ci permetterà di osservare le galassie e i buchi neri come apparivano miliardi di anni fa, fornendo uno sguardo sulla loro prima evoluzione.

Uno strumento particolare sul telescopio spaziale James Webb, chiamato spettrografo senza fessura ad ampio campo, ha rivoluzionato la ricerca dei quartieri delle galassie. Può catturare simultaneamente gli spettri di tutte le galassie nel suo campo visivo, consentendo agli astronomi di mappare intere città cosmiche in poche ore.

Diversi progetti in corso utilizzano il telescopio spaziale James Webb per studiare gli ambienti dei quasar. Questi progetti mirano a osservare i quasar e le galassie vicine a partire da un periodo di circa 800 milioni di anni dopo il Big Bang. Analizzando la luce emessa dall'idrogeno e dall'ossigeno, gli astronomi possono determinare la posizione 3D delle galassie rispetto ai quasar luminosi.

Il team ASPIRE dell'Osservatorio Steward dell'Università dell'Arizona sta guidando uno di questi progetti. Hanno già identificato un protoammasso attorno a un quasar eccezionalmente luminoso e lo hanno confermato con gli spettri di 12 galassie. Un altro studio ha scoperto oltre un centinaio di galassie nelle vicinanze del quasar più luminoso conosciuto nell'universo primordiale, di cui 24 vicine o all'interno delle vicinanze del quasar.

Lo spettrografo senza fessura ad ampio campo del James Webb Space Telescope mantiene la promessa di fornirci una visione senza precedenti degli ambienti dei quasar, permettendoci di comprendere ulteriormente i quartieri cosmici in cui risiedono i buchi neri supermassicci.

Definizioni:

– Buco nero supermassiccio: un buco nero con una massa milioni o miliardi di volte quella del Sole.

– Quasar: un oggetto molto luminoso e potente, alimentato da un buco nero supermassiccio al suo centro.

– Galassia ospite: la galassia che contiene un buco nero supermassiccio.

– Protocluster: un insieme di galassie prima che collassino in un unico oggetto.

– Spettri: la distribuzione delle lunghezze d'onda emesse o assorbite da un oggetto, che fornisce informazioni essenziali sulle proprietà e sulla distanza dell'oggetto.

– James Webb Space Telescope: un prossimo telescopio spaziale che sarà lanciato dalla NASA, progettato per studiare le galassie e le stelle primordiali dell'universo.

Fonte:

– L'articolo di origine stesso non contiene fonti o URL esterni.