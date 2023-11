Un raro evento cosmico: il più potente lampo di raggi gamma mai registrato ha scosso l’atmosfera superiore della Terra

Uno studio innovativo rivela che l’anno scorso la Terra ha vissuto uno straordinario evento cosmico, che ha scosso la parte superiore dell’atmosfera con un’esplosione di radiazioni senza precedenti. Questa straordinaria esplosione, nota come GRB 221009A o “Brightest Of All Time” (Boat), ha avuto origine dal collasso di una stella massiccia in un buco nero. Colpendo la Terra il 9 ottobre, ha viaggiato per l’incredibile distanza di 2.4 miliardi di anni luce per raggiungere il nostro pianeta.

Pubblicato sulla rivista Nature Communications, lo studio suggerisce che il GRB potrebbe aver causato cambiamenti significativi nella ionosfera superiore, una regione a circa 500 chilometri sopra la superficie terrestre. I ricercatori dell'Università dell'Aquila in Italia hanno analizzato i dati raccolti dai satelliti e dalle stazioni terrestri, rilevando grandi variazioni nel campo elettrico della ionosfera superiore della Terra.

Il potente GRB ha portato ad una sostanziale fluttuazione nel campo elettrico ionosferico, indicando un cambiamento significativo nella conduttività ionosferica. Gli scienziati hanno osservato queste variazioni ad un'altitudine di 507 chilometri. I risultati suggeriscono una forte correlazione tra GRB 221009A e i cambiamenti osservati nella ionosfera superiore della Terra.

Sebbene l'esplosione sia durata circa sette minuti, i suoi effetti sono stati rilevati per più di 10 ore dopo l'evento iniziale. Questa ricerca solleva preoccupazioni circa il potenziale impatto delle esplosioni cosmiche sulla ionosfera terrestre e i conseguenti effetti sulla vita. Studi precedenti hanno evidenziato il ruolo cruciale della stabilità ionosferica nella conservazione e nell’evoluzione della vita sul nostro pianeta. Un improvviso aumento dei cambiamenti chimici all’interno di queste regioni potrebbe ridurre lo strato protettivo di ozono della Terra a livello globale, aumentando il rischio di radiazioni UV cancerose sia per gli esseri umani che per altre forme di vita.

Questa analisi senza precedenti di circa 7,000 GRB indica che Boat era sorprendentemente 70 volte più luminoso di qualsiasi esplosione osservata in precedenza. La rarità di un’esplosione di radiazioni così potente suggerisce che si verifichi solo una volta ogni 10,000 anni. Sebbene gli scienziati abbiano già osservato in precedenza i GRB che colpiscono la ionosfera inferiore, questo studio svela la prima prova che queste esplosioni cosmiche possono influenzare anche la ionosfera superiore.

Con ulteriori indagini, i ricercatori sperano di comprendere i potenziali disturbi che le esplosioni cosmiche possono causare sul nostro pianeta. Lo studio sottolinea l’importanza di comprendere e mitigare l’impatto delle esplosioni di radiazioni ad alta energia, poiché hanno la capacità di sconvolgere il delicato equilibrio dell’ambiente terrestre e di avere un impatto sulla vita come la conosciamo.

FAQ

Cos'è un lampo di raggi gamma?

I lampi di raggi gamma (GRB) sono esplosioni altamente energetiche che si verificano in galassie distanti. Rilasciano un'enorme quantità di radiazioni di raggi gamma, rendendole le esplosioni più potenti conosciute nell'universo.

Cos'è la ionosfera?

La ionosfera è una regione dell'atmosfera terrestre che si estende da circa 60 chilometri a 1,000 chilometri sopra la superficie del pianeta. Contiene un'alta concentrazione di ioni ed elettroni liberi, influenzati dalla radiazione solare e dai raggi cosmici. La ionosfera svolge un ruolo cruciale nella propagazione delle onde radio e nella comunicazione globale.

Con quale frequenza si verificano i lampi di raggi gamma?

Il verificarsi di lampi di raggi gamma è relativamente raro. Nel caso del Boat burst (GRB 221009A), considerato il più luminoso mai registrato, si stima che un simile evento accada solo una volta ogni 10,000 anni.

Quali sono le potenziali conseguenze dei disturbi nella ionosfera?

Le perturbazioni nella ionosfera, come quelle causate dalle esplosioni cosmiche, potrebbero avere varie conseguenze. Potrebbero portare a cambiamenti nella composizione chimica e avere un impatto sulla stabilità dello strato di ozono terrestre, esponendo potenzialmente la vita sulla Terra a dannose radiazioni ultraviolette. Comprendere questi effetti è fondamentale per salvaguardare il nostro ambiente e la sostenibilità della vita sul nostro pianeta.