Levigatura di oggetti stampati in 3D con borotalco e resina

Le linee di livello su un oggetto stampato in 3D possono essere un segno rivelatore del suo processo di produzione. Tuttavia, esistono vari metodi che è possibile utilizzare per ottenere una superficie più liscia, come la levigatura, la levigatura chimica o l'uso di riempitivi. Una tecnica innovativa combina borotalco e resina per creare una finitura liscia.

In un recente video di [DaveRig], viene dimostrato il processo. L'esperimento inizia con un oggetto semisferico che presenta linee di livello evidenti. Per appianare queste linee, [DaveRig] mescola insieme resina e borotalco, mirando a una consistenza simile al latte o alla panna. Applica cinque mani di questa miscela sull'oggetto, polimerizzando e levigando con una carta vetrata a grana 120 tra ogni mano.

Una volta completato il processo di livellamento, vengono eseguite le fasi di post-elaborazione standard. [DaveRig] pulisce l'oggetto con alcol, esegue un'ulteriore levigatura e procede con la levigatura a umido. Infine, viene utilizzato un aerografo per applicare uno strato trasparente. Il risultato finale è una superficie straordinariamente liscia, paragonabile a quella di una tipica palla da bowling.

Vale la pena notare che questa tecnica potrebbe non essere adatta a tutti i tipi di oggetti stampati in 3D. Dovrebbero essere presi in considerazione fattori come il materiale utilizzato e il risultato desiderato.

