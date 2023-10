Uno studio suggerisce che il magma sotterraneo sia una fonte di carbonio durante il massimo termico del Paleocene-Eocene

By

Un recente studio pubblicato su Nature Geoscience propone che il magma sotterraneo abbia svolto un ruolo significativo nel rilascio di carbonio durante l’evento Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM), avvenuto 56 milioni di anni fa. Il PETM è stato un periodo di intenso riscaldamento globale, che ha comportato un aumento delle temperature di 5º C (9º F) e cambiamenti ambientali significativi.

Precedenti teorie riguardanti la fonte di carbonio durante il PETM hanno dibattuto tra la destabilizzazione del ghiaccio di metano nei fondali marini e l’attività vulcanica nel Nord Atlantico. Tuttavia, una nuova ricerca condotta dal professor Christian Berndt del GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research suggerisce che gli sfiati idrotermali causati dal magma sotterraneo potrebbero essere stati responsabili del rilascio di metano e CO2 nell’atmosfera.

Per indagare su questa teoria, il gruppo di ricerca ha intrapreso un progetto per perforare e campionare una bocca idrotermale conosciuta come Modgunn Vent, situata al largo della costa norvegese. Dopo aver atteso 17 anni prima dell'inizio della perforazione, i campioni sono stati finalmente raccolti nel 2021. L'analisi di questi campioni ha fornito prove conclusive di sfiato idrotermale appena prima dell'inizio del PETM.

I ricercatori hanno identificato due prove chiave nel cratere del Modgunn Vent a sostegno della loro ipotesi. Innanzitutto, hanno osservato uno spostamento degli isotopi del carbonio, un marcatore del PETM riconosciuto a livello mondiale. In secondo luogo, hanno scoperto la presenza di una specie specifica di plancton che esisteva solo durante il PETM. Tuttavia, la tempistica della formazione del cratere rimane incerta, poiché le prove che indicano l'inizio del PETM si trovano nei sedimenti a 10-15 metri sopra il fondo del cratere.

Nonostante il dibattito in corso sulla tempistica della formazione del cratere, questo studio suggerisce che lo sfiato idrotermale causato dal magma sotterraneo ha svolto un ruolo importante nel rilascio di carbonio durante il PETM. Ulteriori ricerche e analisi continueranno a far luce sui complessi processi che hanno contribuito a questo significativo evento climatico.

