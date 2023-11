Proteggere le cellule sane: una strategia promettente nel trattamento della leucemia mieloide acuta

La leucemia mieloide acuta (LMA) è una malattia difficile da trattare, con un tasso di sopravvivenza a cinque anni solo del 65-70%. La mancanza di antigeni tumore-limitati ha limitato l’efficacia delle immunoterapie adottive, rendendo difficile la distinzione tra cellule leucemiche e sane. Tuttavia, è emersa una strategia innovativa che potrebbe affrontare questo problema e rivoluzionare il trattamento della LMA.

I ricercatori guidati dal dottor Pietro Genovese del Programma di terapia genica del Boston Children's Hospital hanno proposto un nuovo approccio che prevede il trapianto di midollo osseo. L’idea chiave è progettare le cellule staminali trapiantate in modo che siano invisibili all’immunoterapia, proteggendo così le cellule sane dalla tossicità. Tre proteine ​​cruciali per la sopravvivenza delle cellule leucemiche – FLT3, CD123 e KIT – sono state selezionate come bersagli dell’immunoterapia. I loro geni corrispondenti sono stati modificati utilizzando tecniche di editing di base, introducendo lievi alterazioni che hanno impedito alle immunoterapie di identificare le cellule staminali. È importante sottolineare che i geni modificati conservavano ancora la loro capacità di produrre globuli rossi.

In un modello murino umanizzato di leucemia mieloide acuta, gli scienziati hanno dimostrato che la loro strategia ha consentito alla terapia con cellule T CAR di eliminare efficacemente le cellule leucemiche senza danneggiare le cellule staminali del sangue sane. Questa prova dimostra la promettente efficacia e sicurezza di questo nuovo approccio terapeutico.

Ma come funzionerebbe nella pratica questa strategia? Prima del trapianto di midollo osseo, l’editing di base verrebbe eseguito sulle cellule staminali del sangue del donatore. Dopo l'attecchimento nel midollo osseo del paziente, verrebbe somministrata un'immunoterapia mirata ed eliminante le cellule leucemiche.

Questo approccio innovativo offre speranza nella lotta contro la LMA, che necessita urgentemente di nuove opzioni terapeutiche sia per i bambini che per gli adulti. Proteggendo le cellule sane e preservandone la funzionalità, questa strategia fornisce una nuova prospettiva sulla terapia cellulare come potenziale soluzione per i pazienti affetti da leucemia mieloide acuta.

Domande frequenti (FAQ)

D: Che cos'è l'antiriciclaggio?

L’AML sta per leucemia mieloide acuta, un tipo di cancro che colpisce il sangue e il midollo osseo. È caratterizzata dalla rapida proliferazione di globuli bianchi anomali.

D: Cos'è l'immunoterapia?

L’immunoterapia è un tipo di trattamento contro il cancro che stimola il sistema immunitario del corpo a riconoscere e distruggere le cellule tumorali.

D: Cosa sono le cellule T CAR?

Le cellule T CAR sono un tipo di cellula immunitaria che è stata geneticamente modificata per esprimere i recettori dell'antigene chimerico (CAR). Questi recettori consentono alle cellule T di riconoscere e attaccare le cellule tumorali in modo più efficace.