Fluorescenza nei mammiferi: più comune di quanto si pensasse in precedenza

Una nuova ricerca suggerisce che la proprietà della fluorescenza è molto più diffusa nei mammiferi di quanto si credesse in precedenza. Studi recenti hanno descritto questa qualità luminosa nei marsupiali australiani come gli ornitorinchi, i vombati, i diavoli della Tasmania e gli echidna. Tuttavia, dopo aver studiato 125 specie diverse di mammiferi, i ricercatori hanno scoperto che tutti presentano una qualche forma di fluorescenza. Oltre l’86% di queste specie aveva una pelliccia che brillava sotto la luce UV.

I ricercatori hanno analizzato vari mammiferi che rappresentano tutti i 27 ordini di mammiferi viventi e la metà di tutte le famiglie di mammiferi viventi. Hanno scoperto che la fluorescenza era più comune e intensa tra le specie notturne, ma era presente anche negli animali diurni, tra cui la zebra di montagna e l'orso polare. Questa rivelazione mette in discussione le ipotesi precedenti sulla fluorescenza dei mammiferi, poiché gli scienziati non erano a conoscenza del fatto che così tanti mammiferi possedessero pelle o pelliccia luminosa.

Questa fluorescenza si verifica perché le proteine ​​nella pelliccia o nella pelle di questi animali assorbono la radiazione UV e la emettono come luce visibile. Pertanto, se esposti alla luce UV, i mammiferi con questa proprietà sembrano brillare, spesso nei toni del blu, del verde o anche del rosso. Oltre alla pelliccia e alla pelle, i mammiferi, compreso l'uomo, hanno anche denti e unghie fluorescenti.

Per escludere eventuali artefatti dovuti al processo di conservazione, i ricercatori hanno analizzato una combinazione di campioni animali conservati e congelati. Lo studio suggerisce che i metodi di conservazione possono influenzare l’intensità della fluorescenza osservata in alcuni campioni. È interessante notare che la fluorescenza più brillante è stata trovata negli esemplari congelati di ornitorinco, mentre la conservazione ha diminuito l'intensità in altri animali come il koala, il diavolo della Tasmania e l'echidna.

Sebbene lo scopo della fluorescenza nei mammiferi sia ancora sconosciuto, i ricercatori ritengono che potrebbe essere un mezzo per migliorare la segnalazione visiva, in particolare per le specie notturne. Alcuni mammiferi carnivori possono avere macchie o strisce luminose sul dorso per facilitare il riconoscimento delle specie. Tuttavia, la fluorescenza potrebbe non avere un ruolo funzionale in tutte le specie. Ad esempio, alcuni mammiferi volanti come i micropipistrelli che utilizzano l’ecolocalizzazione potrebbero non fare affidamento sulla fluorescenza per la navigazione e la localizzazione delle prede.

I risultati dello studio sono particolarmente interessanti poiché evidenziano la prevalenza della fluorescenza nei mammiferi. La ricerca futura potrebbe far luce sullo scopo esatto di questo affascinante fenomeno e sulle sue implicazioni per varie specie.

