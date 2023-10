Rischi di contaminazione da nanoplastiche e metalli negli ecosistemi di acqua dolce identificati da uno studio internazionale

Uno studio internazionale condotto da ricercatori dell’Università di Coimbra ha rivelato i potenziali rischi associati alla contaminazione di nanoplastiche e metalli negli ecosistemi di acqua dolce. Lo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Pollution, ha esaminato gli effetti della co-contaminazione sui funghi acquatici e ha evidenziato la facilitazione dell'adsorbimento dei metalli grazie alla funzionalizzazione delle nanoplastiche.

I ricercatori, della Facoltà di Scienze e Tecnologia dell’Università di Coimbra, hanno collaborato per lo studio con la Harcourt Butler Technical University in India e la Konkuk University in Corea del Sud. La prima autrice, Juliana Barros, dottoranda in Bioscienze, ha sottolineato il crescente interesse per lo studio degli effetti combinati degli inquinanti sugli organismi. Le nanoplastiche, ovvero frammenti di plastica inferiori a 1,000 nanometri, sono diventate sempre più diffuse in settori quali quello farmaceutico, cosmetico e dei prodotti per la pulizia.

Le acque dolci sono state identificate come particolarmente vulnerabili ai contaminanti a causa della loro funzione di interfaccia tra gli ecosistemi terrestri e acquatici. La presenza di metalli nei sistemi di acqua dolce, derivanti principalmente da attività minerarie, aggrava ulteriormente il problema. La decomposizione della materia organica nei piccoli corsi d’acqua è fondamentale per il trasferimento di energia e nutrienti nella catena alimentare e gli ifomiceti acquatici, un tipo di funghi, svolgono un ruolo significativo in questo processo. Questi funghi migliorano l'appetibilità e la qualità nutrizionale della materia organica destinata al consumo da parte degli invertebrati.

Sono stati condotti test di laboratorio utilizzando concentrazioni realistiche di nanoplastiche, in particolare polistirene e carbossilati regolari, combinati con rame. Lo studio ha rivelato che la co-esposizione a nanoplastiche e rame ha portato allo stress ossidativo e alla rottura della membrana nell’ipomicete acquatico Articulospora tetracladia. Inoltre, le nanoplastiche funzionalizzate combinate con il rame hanno prodotto una maggiore risposta cellulare e hanno inibito la crescita del fungo.

Questa ricerca sottolinea la necessità di studiare ulteriormente l’impatto delle nanoplastiche e della contaminazione da metalli sugli ecosistemi di acqua dolce ed evidenzia le potenziali minacce che rappresentano al loro corretto funzionamento.

Fonte:

– Comunicato stampa dell’Università di Coimbra (UC) tramite l’agenzia di stampa Lusa

– Giornale dell'inquinamento ambientale