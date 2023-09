Mappatura della biochimica delle barriere coralline utilizzando una nuova tecnica

I ricercatori dell'Università delle Hawaii hanno sviluppato una tecnica innovativa per creare mappe dettagliate della biochimica dei coralli, fornendo informazioni sulla distribuzione dei composti essenziali per la salute delle barriere coralline. Campionando singoli polipi di corallo e analizzando la loro composizione biochimica, i ricercatori sono stati in grado di mappare questi composti nelle rispettive posizioni all'interno della colonia di corallo. Lo studio, pubblicato su Communications Biology, rappresenta un passo significativo nella comprensione dell’olobionte del corallo, fondamentale per il ripristino e la gestione della barriera corallina.

Le barriere coralline, nonostante occupino una piccola frazione dell’oceano, sono ecosistemi diversi e produttivi che supportano numerose specie e forniscono protezione alle comunità costiere. Le sostanze biochimiche presenti nei coralli, come gli amminoacidi e i composti che influenzano lo sviluppo e la crescita, svolgono un ruolo vitale nel determinare la resilienza dei coralli a fattori di stress come le temperature oceaniche più calde e l’acidificazione.

La nuova tecnica di campionamento sviluppata dal gruppo di ricerca consente un campionamento meno invasivo e dannoso rispetto ai metodi precedenti. Ciò significa che è possibile prelevare più campioni e ripeterli più frequentemente con un danno minimo al corallo. Utilizzando sofisticate analisi chimiche, i ricercatori sono stati in grado di identificare le specifiche sostanze biochimiche presenti in ogni singolo polipo e creare mappe della distribuzione biochimica su varie scale, dai singoli polipi a intere barriere coralline.

I risultati hanno rivelato una forte firma biochimica che identifica i polipi di una singola colonia, nonché variazioni lungo i rami in relazione alla posizione del polipo sul ramo. Sorprendentemente, i ricercatori hanno anche scoperto che i composti biochimici nei polipi derivavano principalmente dal corallo stesso piuttosto che dalle sue alghe simbiotiche.

Questo nuovo approccio fornisce preziose informazioni su come i coralli strutturano le loro sostanze biochimiche su scale diverse. Aiuterà nella progettazione, analisi e interpretazione di studi incentrati sulla biochimica della barriera corallina. I ricercatori intendono utilizzare questa tecnica in studi futuri per mappare la distribuzione temporale e spaziale delle biomolecole dei coralli, offrendo nuove opportunità per comprendere gli ecosistemi delle barriere coralline senza causare ingenti danni alle colonie.

Fonte: Università delle Hawaii a Manoa (Phys.org)