Protezione del Lago Tahoe: analisi dell'impatto ambientale dei rifiuti di plastica

Il Lago Tahoe, incastonato tra le pittoresche montagne della Sierra Nevada, è stato a lungo celebrato per le sue acque incontaminate e i paesaggi mozzafiato. Tuttavia, l’ondata di turisti che visitano questo popolare luogo di vacanza ha sollevato preoccupazioni per la crescente quantità di rifiuti di plastica che finiscono nel Lago Tahoe mettendo in pericolo il suo delicato ecosistema. Recentemente, un team guidato da Monica Arienzo, professoressa di ricerca associata, ha utilizzato tecniche avanzate di spettroscopia per analizzare la composizione polimerica dei rifiuti di plastica recuperati dal fondale del lago.

Arienzo, rinomata per il suo lavoro nel campo della geologia marina e della geofisica, ha dedicato la sua carriera alla comprensione degli effetti dell'attività umana sull'ambiente. Mentre inizialmente studiava le grotte alle Bahamas e le carote di ghiaccio in Antartide, da allora ha spostato la sua attenzione sullo studio della presenza di microplastiche in vari ecosistemi, tra cui cime innevate, laghi a valle, fiumi e persino rubinetti di acqua potabile.

Utilizzando la spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier a riflessione totale attenuata (ATR-FT-IR), Arienzo e il suo team hanno mirato a rispondere a domande importanti sui rifiuti di plastica raccolti dal Lago Tahoe per tipo e caratterizzazione del polimero. Le loro scoperte hanno rivelato che il fondale del lago potrebbe fungere da “lavabo per i rifiuti”, indicando che l’accumulo di rifiuti di plastica in quest’area rappresenta una minaccia sia per il lago stesso che per l’ambiente circostante.

ATR-FT-IR si è rivelata la tecnica scelta per questo studio grazie alla sua capacità di fornire preziose informazioni sulla composizione dei materiali polimerici. Attraverso questa analisi, Arienzo e il suo team hanno identificato le correlazioni tra le categorie di rifiuti e i tipi di polimeri, facendo luce sulle fonti e sulla produzione di queste plastiche su scala globale.

È interessante notare che questo studio si distingue dagli sforzi di ricerca precedenti per la sua caratterizzazione dettagliata dei polimeri dei rifiuti di plastica sommersi nel Lago Tahoe. I risultati raccolti da questa analisi completa evidenziano l’urgente necessità di affrontare l’inquinamento da plastica nell’area. È fondamentale sviluppare strategie e attuare misure per ridurre i rifiuti di plastica e proteggere l’integrità ecologica del Lago Tahoe per le generazioni future.

