Scienziati brasiliani sviluppano un sistema di droni ad alta tecnologia per misurare gli inquinanti atmosferici

Scienziati e ingegneri dell'Università Federale di Uberlandia e dell'Universidade Federal de Goias in Brasile hanno sviluppato con successo un avanzato sistema di droni in grado di misurare con precisione gli inquinanti nell'aria. Questa tecnologia innovativa mira a mitigare gli effetti dannosi degli inquinanti sull’ambiente.

Il sistema drone, stampato in 3D, ha la capacità di monitorare e misurare gli inquinanti atmosferici e trasmettere i dati raccolti a un’app per smartphone utilizzando la connettività Bluetooth. Inizialmente, il sistema si concentra sul rilevamento dell’idrogeno solforato, un inquinante dannoso, utilizzando una reazione chimica che fa brillare un colorante vivido, fornendo un indicatore visivo.

Ciò che distingue questo sistema di droni è la sua convenienza. La costruzione dell’intero sistema costa circa 50 dollari, rendendolo accessibile per un uso diffuso. L’obiettivo è che questa tecnologia funzioni insieme alle tecnologie esistenti di monitoraggio dell’inquinamento, basate principalmente sulla raccolta di dati a livello del suolo.

Utilizzando i droni per il monitoraggio degli inquinanti, gli scienziati possono raccogliere dati in tempo reale in aree solitamente di difficile accesso. Questa tecnologia ha il potenziale per rivoluzionare il monitoraggio ambientale e contribuire a una migliore comprensione dell’impatto degli inquinanti sulla qualità dell’aria.

Sono in corso ulteriori ricerche per espandere le capacità di questo sistema di droni per misurare ulteriori inquinanti atmosferici. I ricercatori brasiliani sperano che la loro invenzione possa ispirare progressi simili nel monitoraggio dell’inquinamento in tutto il mondo, portando infine ad approcci più mirati per combattere l’inquinamento atmosferico.

In conclusione, lo sviluppo di questo sistema di droni ad alta tecnologia segna un progresso significativo nel campo del monitoraggio ambientale. La sua convenienza e la capacità di misurare accuratamente gli inquinanti atmosferici dimostrano il potenziale di futuri miglioramenti nel controllo dell’inquinamento e nella conservazione dell’ambiente.

Fonte:

– Università Federale di Uberlandia e Universidade Federal de Goias, Brasile

- Chimica analitica