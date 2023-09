Gli spaziali Polaris completano con successo i voli di prova per il prototipo MIRA-Light

La società aerospaziale tedesca Polaris Spaceplanes ha recentemente completato una campagna di test di 15 voli per il suo prototipo di veicolo MIRA-Light. Nel corso di tre giorni, tra il 22 agosto e l'8 settembre, i voli miravano a dimostrare l'aerodinamica e i sistemi di controllo del volo del mini-spazioplano. Il prototipo, che misurava appena 8.2 metri di lunghezza, utilizzava quattro ventilatori elettrici per la propulsione.

Durante 10 dei 15 voli, il MIRA-Light è stato equipaggiato con un motore aerospike simulato per valutarne l'impatto sulle prestazioni del veicolo. Nel corso della campagna di test, il prototipo ha accumulato circa 40 minuti di volo, segnando un traguardo di successo per Polaris Spaceplanes.

Andando avanti, i dati raccolti dai voli MIRA-Light verranno utilizzati per sviluppare un veicolo MIRA su larga scala. La prossima iterazione misurerà quasi 14 piedi (4.25 metri) e sarà dotata di un vero e proprio motore aerospike lineare per consentire il test di sistemi di volo integrati.

I prototipi MIRA e MIRA-Light fungono da precursori del modello dimostrativo definitivo di Polaris Spaceplanes, NOVA. Dopo il successo dei test del veicolo MIRA, Polaris prevede di ampliare ulteriormente il progetto fino a una lunghezza di 22 piedi (6.7 metri) per il modello NOVA. NOVA utilizzerà quattro motori a reazione alimentati a cherosene, oltre al suo funzionale motore aerospike, consentendo voli a razzo a velocità supersoniche nell'atmosfera superiore della Terra.

Supponendo che le prossime missioni dimostrative per MIRA vadano bene, Polaris Spaceplanes mira a iniziare a far volare il modello NOVA nel 2024. Questi prototipi fanno parte di un piano più ampio dell'azienda per sviluppare un veicolo da trasporto ipersonico multiuso chiamato AURORA. La prevista AURORA è progettata per trasportare un carico utile fino a 22,000 libbre (10,000 chilogrammi) a velocità suborbitali o fino a 2,200 libbre (1,000 chilogrammi) a qualsiasi orbita inclinata.

Polaris Spaceplanes punta a far volare il veicolo AURORA tra il 2026 e il 2027, dimostrando il suo impegno nel far avanzare la tecnologia aerospaziale e ampliare i confini dell'esplorazione spaziale.

Fonte:

– Volo spaziale europeo

– Sito web di Polaris Spaceplanes