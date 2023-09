La scoperta delle galassie ad anello polare fa luce sulle strutture galattiche

Le galassie sono disponibili in varie forme e la nostra comprensione di esse si è evoluta man mano che espandiamo le nostre osservazioni oltre lo spettro visivo. Le galassie ad anello polare (PRG) sono un tipo unico di galassia caratterizzato da un anello esterno di gas e stelle inclinato perpendicolarmente al piano galattico. Questi anelli, spesso composti principalmente da gas idrogeno diffuso, sono tipicamente visibili solo alle lunghezze d’onda radio.

Sebbene le galassie ad anello polare siano state scoperte per la prima volta nel 1978, il processo di formazione di queste strutture galattiche rimane un mistero. Una teoria suggerisce che gli anelli siano il risultato di collisioni galattiche, in cui l’idrogeno gassoso proveniente dalle galassie in collisione viene espulso in un allineamento polare. Di conseguenza, si credeva che le galassie ad anello polare fossero rare. Tuttavia, una recente indagine sulle galassie condotta nell’ambito del progetto WALLABY indica che i PRG potrebbero essere più comuni di quanto si pensasse in precedenza.

Il progetto WALLABY, che sta per Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, mira a creare una mappa ad alta risoluzione dell’idrogeno neutro nel cielo dell’emisfero australe. Mappando il gas intergalattico e l’idrogeno che circonda le galassie, l’indagine fornisce preziose informazioni sulle strutture di questi oggetti cosmici. Nella fase iniziale dell'indagine, sono state mappate circa 600 galassie e sono state identificate due galassie ad anello polare.

Sulla base di questi risultati, si stima che dall'1% al 3% delle galassie esaminate da WALLABY presenteranno strutture ad anelli polari. Al termine dell’indagine, è possibile che verranno scoperte centinaia di galassie ad anello polare, aumentando significativamente la nostra conoscenza di queste enigmatiche formazioni galattiche. Inoltre, l’abbondanza di dati raccolti attraverso questo progetto offrirà agli astronomi una comprensione più profonda di come queste peculiari galassie si formano ed evolvono. Potrebbe anche fornire preziose informazioni sull’interazione tra la materia oscura e le galassie.

Nel complesso, la scoperta delle galassie ad anello polare e il progetto WALLABY in corso offrono una strada promettente per esplorare le strutture nascoste all’interno delle galassie e svelare i misteri dell’universo.

Definizioni:

– Galassie ad anello polare (PRG): galassie a spirale o ellittiche con un anello esterno di gas e stelle inclinato all'incirca perpendicolare al piano galattico.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, un progetto volto a creare una mappa ad alta risoluzione dell’idrogeno neutro nel cielo dell’emisfero australe.

