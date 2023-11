Il Pakistan collabora con l'Agenzia spaziale europea per lanciare una costellazione di satelliti nel 2027

By

Il Pakistan ha recentemente firmato un accordo con l’Agenzia spaziale europea (ESA) per stabilire la propria costellazione di satelliti entro il 2027. Questo accordo storico consentirà al Pakistan di migliorare le proprie capacità nel monitorare l’uso del territorio, l’agricoltura, le infrastrutture e le emergenze. La costellazione di satelliti comprenderà un sistema di almeno quattro satelliti – tre optoelettronici e un radar – che lavoreranno in tandem per raccogliere dati preziosi.

Il costo del progetto, stimato in 85 milioni di euro (378 milioni di zloty), sarà finanziato dal Pakistan, mentre l'ESA estenderà la propria esperienza nella progettazione, costruzione, lancio e messa in servizio dei satelliti. Questo sforzo di collaborazione non solo rafforzerà il programma spaziale del Pakistan, ma rafforzerà anche la sua posizione nel campo dell'osservazione della Terra.

"Attualmente il Pakistan non dispone di satelliti propri e la richiesta di dati ad alta risoluzione è molto elevata", ha sottolineato Waldemar Buda, ministro dello sviluppo del paese. La disponibilità di questi dati offrirà immensi vantaggi nella valutazione dell’impatto del cambiamento climatico, dell’inquinamento ambientale e dei rischi per la sicurezza. Inoltre, può aiutare a determinare il livello adeguato di sostegno per gli agricoltori e le imprese.

Il direttore dell'ESA, Josef Aschbacher, ha annunciato la partnership la scorsa settimana e ha rivelato che la costellazione di satelliti si chiamerà “Camilla”. Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell'ESA, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione nell'espansione del ruolo e della competitività della Polonia nel mercato dell'osservazione della Terra.

Questo accordo fa seguito all’aumento dei contributi della Polonia all’ESA all’inizio di quest’anno, pari a 295 milioni di euro per gli anni 2023-2025. Questo sostegno finanziario consente alle aziende polacche di partecipare a vari programmi per lo sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi di comunicazione satellitare, navigazione e osservazione della Terra.

Inoltre, la Polonia ha recentemente nominato il suo candidato, Sławosz Uznański, per partecipare a una missione dell'ESA sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Con questa nomina, la Polonia apre la strada al suo secondo astronauta in assoluto ad avventurarsi nello spazio.

La firma di questo accordo segna un momento cruciale per gli sforzi di esplorazione spaziale del Pakistan. Lanciando la propria costellazione di satelliti, il Pakistan contribuirà in modo significativo alla ricerca scientifica, allo sviluppo nazionale e all’avanzamento del proprio programma spaziale.

FAQ:

D: Qual è lo scopo della costellazione di satelliti del Pakistan?

R: La costellazione di satelliti fornirà dati preziosi per il monitoraggio dell’uso del territorio, dell’agricoltura, delle infrastrutture e delle emergenze.

D: Quando il Pakistan lancerà la sua prima costellazione di satelliti?

R: Il Pakistan mira a lanciare la sua costellazione di satelliti entro il 2027.

D: Da quanti satelliti sarà composta la costellazione?

R: La costellazione sarà composta da almeno quattro satelliti – tre optoelettronici e un radar – che lavoreranno insieme come un sistema.

D: Chi finanzierà il progetto?

R: Il Pakistan finanzierà i costi previsti del progetto, pari a 85 milioni di euro (378 milioni di zloty).

D: Qual è il ruolo dell'Agenzia spaziale europea in questa partnership?

R: L'ESA assisterà il Pakistan nella progettazione, costruzione, lancio e messa in servizio dei satelliti.

D: Quali altri contributi ha dato la Polonia all'ESA?

R: La Polonia ha aumentato i suoi contributi all'ESA di 295 milioni di euro per gli anni 2023-2025, consentendo alle aziende polacche di partecipare a vari programmi spaziali.

D: Chi è il candidato polacco per la missione ESA sulla Stazione Spaziale Internazionale?

R: La Polonia ha nominato Sławosz Uznański, un ingegnere, come candidato per la missione.