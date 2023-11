Il vulcano di ghiaccio appena scoperto su Plutone solleva domande sul misterioso passato del pianeta

Gli scienziati hanno recentemente fatto un'interessante scoperta che ha fatto luce sulla complessa geologia del pianeta nano Plutone. Sembra che Plutone, una volta declassato dal suo status planetario, possa ospitare un enorme vulcano di ghiaccio sulla sua superficie. Si stima che questo vulcano appena identificato, chiamato Kiladze Caldera, abbia le dimensioni del Parco Nazionale di Yellowstone.

Inizialmente scambiata per un cratere, la Caldera Kiladze ha attirato l'attenzione dei ricercatori che analizzavano i dati della missione New Horizons della NASA. Un esame più attento ha rivelato che questa caratteristica geologica è probabilmente esplosa più volte nel corso della sua storia, eruttando grandi quantità di criolava composta da ghiaccio, acqua e gas. In effetti, ciascuna delle sue più grandi eruzioni avrebbe potuto rilasciare abbastanza criolava da coprire quasi l'intera città di Los Angeles.

I criovulcani, noti anche come vulcani di ghiaccio, sono un fenomeno affascinante che si trova in varie località del nostro sistema solare. A differenza dei vulcani tradizionali che emettono roccia fusa, i criovulcani eruttano con una miscela di ghiaccio, acqua e gas. Queste strutture ghiacciate sono state identificate su altri corpi celesti come il pianeta nano Cerere ed Encelado, una luna di Saturno.

Oltre alla Caldera Kiladze, i ricercatori hanno identificato anche altre due strutture criovulcaniche su Plutone denominate Wright Mons e Piccard Mons. Queste scoperte suggeriscono che il pianeta nano ha una storia più dinamica e geologicamente attiva di quanto si pensasse in precedenza.

Una prova chiave a sostegno della natura vulcanica della Caldera Kiladze è la presenza di ammoniaca mescolata con ghiaccio d'acqua che circonda il vulcano. L'ammoniaca ha la capacità di abbassare il punto di congelamento dell'acqua, consentendo alla criolava di fluire come un liquido. È interessante notare che l’ammoniaca è anche un componente cruciale nella chimica che produce gli amminoacidi, gli elementi costitutivi della vita.

La scoperta della Caldera Kiladze e del suo criovulcanismo ha portato a nuove domande sull'origine e l'evoluzione di Plutone. I ricercatori ipotizzano che Plutone possa aver posseduto un tempo un oceano interno su scala globale, che potrebbe essere ancora parzialmente liquido a causa del calore residuo derivante dalla sua formazione. In alternativa, l’oceano sotterraneo potrebbe essersi ghiacciato, ma rimangono piccoli serbatoi di acqua liquida, che periodicamente danno origine ad attività criovulcanica.

Comprendere veramente i misteri del passato geologico di Plutone richiederà il lavoro diligente dei futuri scienziati planetari. Svelare l’origine dell’acqua criolava e decifrare la storia enigmatica di questo mondo lontano fornirà senza dubbio preziose informazioni sulla formazione e sulla dinamica dei corpi planetari.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è un criovulcano?

Un criovulcano, noto anche come vulcano di ghiaccio, è un vulcano che erutta con una miscela di ghiaccio, acqua e gas invece che di roccia fusa. Criovulcani sono stati osservati su corpi celesti come Plutone, Cerere e Encelado, la luna di Saturno.

Plutone è ancora considerato un pianeta?

No, Plutone non è più classificato come pianeta. Nel 2006, l'Unione Astronomica Internazionale ha ridefinito la definizione di pianeta, portando alla riclassificazione di Plutone come pianeta nano.

Potrebbero esserci altri criovulcani su Plutone?

Sì, oltre alla Caldera Kiladze recentemente scoperta, su Plutone sono state identificate altre due strutture criovulcaniche chiamate Wright Mons e Piccard Mons. Questi risultati suggeriscono una geologia più complessa e attiva sul pianeta nano.

Quale potrebbe essere la fonte della criolava su Plutone?

Gli scienziati sono ancora incerti circa la fonte esatta dell’acqua criolava su Plutone. Si ipotizza che la criolava possa provenire da un serbatoio di calore residuo nel nucleo del pianeta o da piccole sacche di acqua liquida rimaste all'interno di un oceano sotterraneo ghiacciato.

Nota: non è stato possibile reperire l'articolo originale.