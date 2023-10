Nuovi approfondimenti sull'asteroide Bennu rivelati dal campione OSIRIS-REx

Gli scienziati sono rimasti sorpresi nel trovare un’abbondanza di materiale scuro e a grana fine quando hanno aperto il contenitore contenente il campione raccolto dall’asteroide vicino alla Terra Bennu. I detriti inattesi all'interno del coperchio e della base del contenitore offrono ai ricercatori l'opportunità di ottenere informazioni chiave sull'asteroide anche prima che il campione primario venga analizzato.

La raccolta del campione ha segnato la conclusione positiva della missione OSIRIS-REx della NASA, durata 7 anni, che ha viaggiato per 200 milioni di miglia fino a Bennu, è atterrata sull'asteroide e poi è tornata sulla Terra per consegnare il campione. La capsula di ritorno del campione è stata trasportata al Johnson Space Center della NASA a Houston per un'attenta analisi in una stanza bianca dedicata.

Gli asteroidi sono resti degli albori del sistema solare e il loro studio può fornire preziose informazioni sulla formazione e l'evoluzione dei pianeti. Inoltre, comprendere la composizione e le orbite degli asteroidi vicini alla Terra è fondamentale per sviluppare strategie volte a prevenire potenziali collisioni con il nostro pianeta.

Durante il processo di raccolta del campione, la testa del meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go della sonda ha disturbato la superficie di Bennu e ha raccolto una quantità significativa di materiale. Ciò ha comportato la deriva delle particelle nello spazio prima che la testa fosse immagazzinata nel contenitore. Gli scienziati sperano di condurre una rapida analisi del materiale scoperto sul coperchio e sulla base del contenitore prima di immergersi nella maggior parte del campione.

Studiando la composizione del campione di Bennu, gli scienziati mirano a ottenere informazioni sugli albori del nostro sistema solare e potenzialmente a sviluppare metodi per deviare asteroidi potenzialmente pericolosi. I detriti inaspettati sul contenitore forniscono un bonus inaspettato ai ricercatori, offrendo uno sguardo sulla composizione dell'asteroide prima che abbia luogo l'analisi del campione principale.

