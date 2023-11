Un nuovo studio rivela potenziali agenti patogeni che fanno l'autostop sulla plastica dei fiumi

By

Un recente studio condotto su un fiume nel Regno Unito ha scoperto un preoccupante legame tra i rifiuti di plastica e il trasporto di pericolosi agenti patogeni a valle. La ricerca ha approfondito il fiume Sowe nel Warwickshire e nelle Midlands occidentali in Inghilterra, concentrandosi sull’impatto della plastica abbandonata, dei bastoncini di legno e dell’acqua stessa sulla riproduzione di microrganismi. I risultati suggeriscono che queste comunità di microrganismi potrebbero fungere da serbatoio per batteri e virus noti per causare malattie umane e resistenza agli antibiotici.

L’autore principale Vinko Zadjelovic dell’Università di Antofagasta in Cile ha sottolineato le potenziali implicazioni per la salute umana, affermando che “la plastica nei corpi d’acqua dolce può contribuire al trasporto di potenziali agenti patogeni e geni di resistenza agli antibiotici”. Ciò fa luce su un problema di salute pubblica pertinente poiché la resistenza agli antibiotici continua a rappresentare una minaccia crescente a livello globale. Infatti, solo nel 2019, le infezioni legate alla resistenza agli antibiotici hanno causato la morte di circa 2.7 milioni di persone in tutto il mondo. Se non si affronta la questione, si prevede che questo numero aumenterà fino a raggiungere l’incredibile cifra di 10 milioni di morti entro il 2050.

Lo studio ha rivelato variazioni significative nelle comunità di microrganismi a seconda del materiale campionato. Sebbene gli impianti di trattamento delle acque reflue siano tenuti a trattare e disinfettare adeguatamente le acque reflue, i campioni di acqua raccolti dal fiume Sowe nel febbraio 2020 contenevano agenti patogeni come Salmonella, E. Coli e Streptococco responsabili dello streptococco. Questi risultati sottolineano l’urgente necessità di un monitoraggio e di una regolamentazione più rigorosi degli impianti di trattamento delle acque reflue per mitigare i potenziali rischi per la salute.

Inoltre, i campioni di plastica e legno raccolti hanno attirato batteri “opportunisti”, tra cui Pseudomonas aeruginosa e aeromonas, che rappresentano un rischio per le persone con un sistema immunitario compromesso. P.aeruginosa, noto per causare infezioni nei pazienti ospedalieri, è risultato essere quasi tre volte più abbondante sulla plastica esposta agli agenti atmosferici, che emula la decomposizione della plastica in un ambiente naturale rispetto al legno. Inoltre, la plastica esposta alle intemperie ha mostrato una maggiore presenza di geni associati alla resistenza agli antibiotici.

Questo studio evidenzia l’importanza vitale di affrontare l’inquinamento da plastica nei fiumi e di applicare pratiche adeguate di trattamento delle acque reflue. Norme più severe per il monitoraggio e il trattamento delle acque reflue possono aiutare a prevenire la proliferazione di pericolosi agenti patogeni a valle. Inoltre, è fondamentale che gli individui e le organizzazioni agiscano in modo responsabile riducendo i rifiuti di plastica e promuovendo pratiche sostenibili per salvaguardare i nostri corsi d’acqua e proteggere la salute umana.

Domande frequenti (FAQ)

D: In che modo i rifiuti di plastica nei fiumi contribuiscono al trasporto di agenti patogeni?

R: La plastica scaricata nei fiumi crea un terreno fertile per i microrganismi, fungendo potenzialmente da serbatoio per batteri e virus. Queste comunità di microrganismi possono trasportare agenti patogeni a valle, rappresentando un rischio per la salute umana.

D: Quali sono le implicazioni della resistenza agli antibiotici?

R: La resistenza agli antibiotici rappresenta una minaccia crescente per la salute pubblica, che porta a un numero crescente di infezioni difficili da trattare. Nel 2019, le infezioni resistenti agli antibiotici hanno provocato circa 2.7 milioni di decessi in tutto il mondo. Si stima che entro il 2050 questo numero potrebbe salire fino a 10 milioni di morti a livello globale.

D: Cosa si può fare per risolvere questo problema?

R: Un monitoraggio più rigoroso degli impianti di trattamento delle acque reflue e l’attuazione delle normative possono aiutare a mitigare il trasporto di agenti patogeni. Inoltre, ridurre i rifiuti di plastica e promuovere pratiche sostenibili può contribuire a preservare la salute dei nostri corsi d’acqua e a prevenire la proliferazione di microrganismi pericolosi.