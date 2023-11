Inquinamento plastico nei fiumi: una via pericolosa per la diffusione delle malattie

By

Secondo uno studio innovativo, i rifiuti di plastica nei fiumi fungono da condotto per agenti patogeni pericolosi, consentendo loro di viaggiare a valle. La ricerca, condotta in un fiume del Regno Unito, ha rivelato che i bastoncini di plastica e di legno abbandonati creano un ambiente ideale per la prosperità dei microrganismi, potenzialmente ospitando batteri e virus che causano malattie negli esseri umani e contribuiscono alla resistenza agli antibiotici.

L’autore principale Vinko Zadjelovic dell’Università di Antofagasta in Cile ha sottolineato i risultati dello studio, affermando: “La nostra ricerca suggerisce che la plastica nei corpi d’acqua dolce potrebbe facilitare il trasporto di agenti patogeni e geni di resistenza agli antibiotici, con un conseguente impatto sulla salute umana”.

La minaccia della resistenza agli antibiotici incombe sui nostri sistemi sanitari globali. Solo nel 2019, le infezioni resistenti agli antibiotici hanno causato la morte di circa 2.7 milioni di persone in tutto il mondo. Incredibilmente, si prevede che questo numero salirà alle stelle fino a 10 milioni di morti entro il 2050, come delineato nello studio pubblicato sulla rivista Microbiome.

Una volta che la plastica entra nell’acqua, si ricopre di microbi in pochi minuti. Per indagare ulteriormente, i ricercatori hanno immerso i campioni nel fiume Sowe, a valle di un impianto di trattamento delle acque reflue, per una settimana. Lo studio ha evidenziato differenze significative nelle comunità microbiche trovate su diversi materiali.

In particolare, i campioni di acqua raccolti nel febbraio 2020 contenevano agenti patogeni umani come Salmonella, Escheria coli (E. coli) e Streptococco, responsabile dello streptococco. Ciò sottolinea l’urgente necessità di un monitoraggio più rigoroso degli impianti di trattamento delle acque reflue, come evidenziato da Zadjelovic.

Al contrario, i campioni di plastica e legno hanno attirato batteri “opportunisti”, tra cui Pseudomonas aeruginosa e aeromonas, noti per rappresentare un rischio per le persone con un sistema immunitario compromesso. P. aeruginosa, particolarmente diffuso negli ospedali e responsabile delle infezioni nei pazienti, è risultato essere quasi tre volte più abbondante sulla plastica stagionata rispetto al legno. Inoltre, la plastica esposta alle intemperie ha mostrato una maggiore prevalenza di geni associati alla resistenza agli antibiotici.

Questo studio attira l’attenzione sul problema allarmante dell’inquinamento da plastica nei fiumi e sulle sue potenziali implicazioni per la salute pubblica. Regolamentazioni più severe e un monitoraggio rafforzato degli impianti di trattamento delle acque reflue sono fondamentali per prevenire il trasporto di agenti patogeni pericolosi a valle. Dato che i fiumi continuano a rappresentare un importante percorso per la plastica che raggiunge gli oceani del mondo, è imperativo agire immediatamente per combattere questo problema globale.

FAQ

1. Perché l’inquinamento da plastica nei fiumi è preoccupante?

L’inquinamento da plastica nei fiumi rappresenta una preoccupazione significativa perché funge da canale per agenti patogeni pericolosi. I microrganismi possono prosperare sui rifiuti di plastica, aumentando il rischio di malattie e resistenza agli antibiotici.

2. Quali sono le potenziali implicazioni per la salute umana?

Bastoncini di plastica e di legno abbandonati nei fiumi possono ospitare batteri e virus noti per causare malattie umane, comprese le infezioni resistenti agli antibiotici. Ciò rappresenta una minaccia significativa per la salute umana.

3. Come possiamo affrontare il problema dell’inquinamento da plastica nei fiumi?

Per affrontare il problema dell’inquinamento da plastica nei fiumi è necessario un monitoraggio più rigoroso degli impianti di trattamento delle acque reflue. Inoltre, l’attuazione di regolamenti per ridurre i rifiuti di plastica e la promozione di pratiche sostenibili può aiutare a mitigare il problema.

4. In che modo la plastica alterata dagli agenti atmosferici contribuisce alla resistenza agli antibiotici?

La plastica esposta agli agenti atmosferici, che assomiglia alla rottura della plastica in natura, ha mostrato una maggiore prevalenza di geni responsabili della resistenza agli antibiotici. Questa scoperta evidenzia il ruolo dell’inquinamento da plastica nella diffusione dei geni di resistenza agli antibiotici.