Microplastiche disperse nell'aria: impatto sulla salute e sul clima

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Waseda in Giappone ha fatto luce sull’importante problema delle microplastiche disperse nell’aria (AMP) e sul loro impatto sulla formazione di nubi e sul riscaldamento globale. Le microplastiche si riferiscono a particelle di plastica di dimensioni inferiori a 5 mm e spesso si trovano nei rifiuti industriali o derivano dalla decomposizione di oggetti di plastica più grandi.

Queste minuscole particelle di plastica sono state trovate in vari organi sia di esseri umani che di animali, inclusi polmoni, cuore, sangue, placenta e feci. Si stima che circa dieci milioni di tonnellate di microplastiche finiscano nell’oceano, dove potranno poi essere rilasciate nell’atmosfera attraverso gli spruzzi oceanici. Ciò significa che le microplastiche sono probabilmente diventate una componente delle nuvole, portando alla contaminazione dell’acqua e del cibo che consumiamo attraverso la “pioggia di plastica”.

Mentre gli studi precedenti si erano concentrati principalmente sull’impatto delle microplastiche sugli ecosistemi acquatici, sono state condotte poche ricerche sui loro effetti come particelle sospese nell’aria e sul loro contributo alla formazione di nubi e ai cambiamenti climatici.

I ricercatori, guidati dal professor Hiroshi Okochi, hanno raccolto campioni di acqua delle nuvole da diverse altitudini in Giappone, inclusa la vetta del Monte Fuji, per monitorare la presenza di microplastiche nell’atmosfera. Utilizzando tecniche di imaging avanzate, hanno confermato l’esistenza di microplastiche nei campioni e ne hanno esaminato le proprietà fisiche e chimiche.

Lo studio ha identificato nove diversi tipi di polimeri e un tipo di gomma nelle microplastiche presenti nell’aria. In particolare, la maggior parte del polipropilene rilevato mostrava segni di degradazione, come i gruppi carbonile (C=O) e idrossile (OH). Questi risultati suggeriscono che le microplastiche svolgono un ruolo significativo nella rapida formazione delle nuvole, influenzando potenzialmente il clima generale.

L’accumulo di microplastiche nell’aria, in particolare nelle regioni polari, potrebbe sconvolgere l’equilibrio ecologico e portare a una perdita di biodiversità. Inoltre, la degradazione di queste particelle nell’alta atmosfera rilascia gas serra, contribuendo al riscaldamento globale.

Affrontare il problema delle microplastiche disperse nell’aria è fondamentale per mitigare il potenziale danno ambientale irreversibile e i rischi associati per la salute umana e il clima del pianeta.

