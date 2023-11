Piante sopravvissute all'estinzione: il mistero dell'azoto

By

Dopo la catastrofica estinzione che spazzò via i dinosauri e rimodellò la Terra, solo una manciata di specie vegetali riuscì a sopravvivere. Tra questi sopravvissuti c'erano le antiche piante conosciute come cicadee, che esistevano fin dall'era mesozoica, oltre 250 milioni di anni fa. Sebbene la maggior parte delle cicadee si siano estinte, uno studio recente ha fatto luce su come alcune specie siano riuscite ad adattarsi e a persistere nel tempo.

Tradizionalmente, si credeva che le cicadee prosperassero in un clima o ambiente specifico. Tuttavia, una ricerca innovativa pubblicata sulla rivista Nature Ecology & Evolution ha rivelato una storia diversa. L'autore principale Michael Kipp, assistente professore di Scienze della Terra e del Clima alla Duke University, ha condotto un'analisi approfondita dei fossili di cicadee per decifrare la loro storia di crescita e far luce sul clima della Terra.

La scoperta chiave dello studio è stato il ruolo dei batteri simbiotici nella sopravvivenza delle cicadee. Questi batteri formano un rapporto reciprocamente vantaggioso con le piante, fornendo loro azoto in cambio di zuccheri. La fissazione dell'azoto, come è noto, consente alle piante di accedere a un nutriente essenziale dall'atmosfera. Questo meccanismo è stato osservato nei legumi moderni e in altre piante che fissano l'azoto.

Analizzando gli isotopi dell'azoto negli antichi fossili di cicadee, Kipp scoprì che le specie sopravvissute di cicadee facevano affidamento su batteri simbiotici per il loro fabbisogno di azoto. Tuttavia, i lignaggi estinti non presentavano questa caratteristica. Ciò rivela un cambiamento ecologico cruciale avvenuto nel corso di milioni di anni.

Lo studio apre nuove possibilità per comprendere la storia del clima della Terra. Esaminando la composizione dei tessuti vegetali antichi, i ricercatori possono ricostruire le condizioni atmosferiche del passato. Ciò non solo fornisce informazioni sulle strategie di sopravvivenza delle specie vegetali antiche, ma ci aiuta anche a comprendere come gli ecosistemi sono cambiati nel tempo.

Sebbene rimangano domande senza risposta su come la fissazione dell’azoto abbia apportato benefici alle cicadee sopravvissute, Kipp ritiene che questa nuova tecnica sia promettente. Ulteriori ricerche potrebbero esplorare i vantaggi specifici forniti dalla fissazione dell’azoto in un mondo in cambiamento e il modo in cui ha influenzato la competizione con altre specie vegetali.

Questo studio evidenzia la resilienza e l’adattabilità delle piante di fronte a eventi di estinzione di massa. Le cicadee, un tempo il cibo preferito dei dinosauri al pascolo, sono riuscite a resistere per oltre 250 milioni di anni, sopravvivendo a innumerevoli cambiamenti del clima terrestre. Mentre gli scienziati continuano a scoprire i segreti del passato del nostro pianeta, forniscono preziose informazioni che possono aiutarci a comprendere il suo futuro.

FAQ

D: Cosa sono le cicadee?

R: Le Cicadee sono un'antica stirpe di piante simili a palme che esistono fin dall'era mesozoica, oltre 250 milioni di anni fa.

D: Come sono sopravvissute le cicadee all'estinzione?

R: Le specie di cicadee sopravvissute facevano affidamento su batteri simbiotici nelle loro radici, che fornivano loro azoto per la crescita. Ciò ha permesso loro di adattarsi e persistere attraverso i cambiamenti degli ambienti.

D: Cos'è la fissazione dell'azoto?

R: La fissazione dell'azoto è il processo mediante il quale alcune piante formano una relazione simbiotica con i batteri nelle loro radici. I batteri forniscono azoto alle piante in cambio di zuccheri.

D: Come possono i fossili rivelare le condizioni atmosferiche?

R: I fossili possono essere analizzati per rilevare gli isotopi dell'azoto, che forniscono informazioni sulla composizione dell'atmosfera in cui crescevano le piante. Ciò aiuta i ricercatori a ricostruire le condizioni climatiche del passato.

D: Cosa possiamo imparare dallo studio delle specie vegetali antiche?

R: Lo studio delle specie vegetali antiche ci aiuta a capire come gli ecosistemi sono cambiati nel tempo e fornisce informazioni sull'adattabilità e la resilienza delle piante di fronte alle sfide ambientali.