Un nuovo studio mostra il potenziale dell’agricoltura lunare con crescita assistita da batteri

I ricercatori cinesi della China Agricultural University hanno condotto uno studio innovativo che esplora il potenziale della coltivazione di piante sulla Luna. In un recente articolo pubblicato su Communications Biology, il team descrive come sono riusciti a coltivare con successo piante di tabacco in un suolo lunare simulato utilizzando batteri.

Lo studio, condotto da Yitong Xia e dai suoi colleghi della China Agricultural University, mirava a trovare modi sostenibili per consentire agli astronauti di raccogliere risorse locali sulla Luna. L’utilizzo delle risorse in situ (ISRU) è fondamentale per la presenza umana a lungo termine oltre la Terra. Utilizzando il ghiaccio d’acqua lunare e la regolite per coltivare piante, gli astronauti potrebbero avere una fonte rinnovabile di cibo, ossigeno e biomassa, riducendo la loro dipendenza dalle missioni di rifornimento dalla Terra.

Il team ha creato un simulante del suolo lunare utilizzando materiale vulcanico con proprietà chimiche e fisiche simili alla regolite lunare. Hanno poi introdotto nel terreno tre ceppi di batteri: Bacillus mucilaginosus, Bacillus megaterium e Pseudomonas fluorescente. I batteri hanno creato un ambiente a basso pH che ha dissolto i minerali contenenti fosfati, rendendo il terreno più fertile per la crescita delle piante. I risultati hanno mostrato che il terreno trattato produceva piante di tabacco con steli, radici e grappoli di foglie più pesanti e più larghi rispetto al terreno non trattato.

Questo studio si basa su precedenti ricerche condotte da orticoltori dell’Università della Florida, che hanno anche esplorato il potenziale della coltivazione di piante nel suolo lunare. Tuttavia, i loro risultati non sono stati così solidi come quelli ottenuti dal team cinese. L’aggiunta di ceppi specifici di batteri si è rivelata la chiave per aumentare la fertilità nel suolo lunare.

La capacità di coltivare piante sulla Luna è fondamentale per sostenere l’esplorazione e lo sviluppo umano oltre la Terra. Potrebbe ridurre significativamente la necessità di costose missioni di rifornimento dalla Terra, portando a habitat lunari più sostenibili dal punto di vista economico e ambientale.

FAQ

D: Cos'è l'utilizzo delle risorse in situ (ISRU)?

R: L'utilizzo delle risorse in situ si riferisce al processo di utilizzo delle risorse locali in un corpo celeste, come la Luna, per soddisfare in modo sostenibile le esigenze di esploratori o coloni umani.

D: Come hanno fatto i ricercatori cinesi a realizzare il simulante del suolo lunare?

R: I ricercatori hanno utilizzato materiale vulcanico proveniente dalle montagne Changbai della provincia cinese di Jilin, che ha proprietà chimiche e fisiche simili alla regolite lunare.

D: Perché è importante poter coltivare piante sulla Luna?

R: Coltivare piante sulla Luna fornirebbe agli astronauti una fonte rinnovabile di cibo, ossigeno e biomassa, riducendo la loro dipendenza dalle missioni di rifornimento dalla Terra e rendendo sostenibile la presenza umana a lungo termine.

D: In che modo la crescita assistita dai batteri ha reso il suolo lunare più fertile?

R: I batteri introdotti hanno creato un ambiente a basso pH che ha dissolto i minerali contenenti fosfati nel terreno, rilasciando fosforo per l’uso da parte delle piante e rendendo il terreno più favorevole alla crescita delle piante.

D: Quali sono le implicazioni di questo studio?

R: Questo studio apre possibilità per creare serre lunari e promuovere lo sviluppo di habitat lunari sostenibili, portando infine a una presenza umana permanente sulla Luna.