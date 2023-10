Gli alberi possono comunicare e avvisarsi a vicenda del pericolo, secondo uno studio

By

Un nuovo studio pubblicato su Nature Communications rivela come gli alberi sulla Terra possono comunicare e avvisarsi a vicenda del pericolo. I ricercatori hanno scoperto che le piante ferite emettono composti chimici che possono infiltrarsi nei tessuti di una pianta sana, innescando risposte di difesa dalle sue cellule. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative per fortificare le piante contro gli attacchi di insetti o la siccità.

Il concetto di alberi “parlanti” fu esplorato per la prima volta negli anni ’1980, quando gli scienziati osservarono che gli alberi producevano sostanze chimiche per scoraggiare gli insetti quando venivano attaccati. È interessante notare che anche gli alberi sani della stessa specie situati nelle vicinanze mostravano le stesse difese chimiche, anche senza collegamenti radicali con gli alberi danneggiati. Ciò suggeriva che gli alberi comunicassero tra loro attraverso l’aria, un fenomeno noto come “intercettazione delle piante”.

Negli ultimi quattro decenni, sono state osservate più di 30 specie di piante impegnate nella comunicazione cellula-cellula attraverso l’emissione di composti organici volatili. Tuttavia, fino ad ora, non era chiaro quali composti fossero importanti e come venissero rilevati dalle piante.

Il recente studio ha fatto luce su queste domande schiacciando manualmente le foglie e posizionando i bruchi sulla senape di Arabidopsis o sulle piante di pomodoro. Ciò ha innescato l'emissione di vari volatili a foglia verde, che sono stati poi diffusi nelle piante sane. Il team ha modificato geneticamente le piante sane in modo che gli ioni calcio diventassero fluorescenti quando attivati ​​all'interno delle singole cellule, consentendo loro di monitorare le risposte delle piante.

I ricercatori hanno scoperto che solo due specifici composti volatili delle foglie verdi sembravano aumentare gli ioni calcio nelle cellule delle piante sane. La segnalazione del calcio nelle piante svolge un ruolo nell’attivazione delle risposte di difesa, come la chiusura delle foglie o la digestione degli insetti. Il team ha anche scoperto che i composti venivano assorbiti attraverso gli stomi, che consentono alle piante di scambiare gas durante la fotosintesi, indicando che penetrano nei tessuti interni della pianta.

Con questa nuova comprensione, gli scienziati ritengono che potrebbe essere possibile immunizzare le piante contro minacce e fattori di stress esponendole ai composti associati. Ciò potrebbe ridurre la necessità di pesticidi in agricoltura e rendere le piante più resistenti alla siccità.

Sono necessarie ulteriori ricerche per capire perché solo composti specifici attivano la segnalazione del calcio e per identificare i recettori nelle piante che interagiscono con questi composti.

Nel complesso, questo studio fornisce spunti significativi sulla comunicazione delle piante e apre possibilità per lo sviluppo di strategie per proteggere le piante dai danni prima ancora che si verifichino.

