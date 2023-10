L'approccio della biologia vegetale sintetica si dimostra promettente per il trattamento della malattia di Huntington, secondo uno studio

I ricercatori dell'Università di Colonia hanno scoperto un approccio di biologia vegetale sintetica che potrebbe potenzialmente portare allo sviluppo di una terapia per le malattie neurodegenerative, in particolare la malattia di Huntington. Nel loro studio pubblicato su Nature Aging, i ricercatori hanno scoperto che un enzima sintetico derivato dalle piante chiamato peptidasi di elaborazione stromale (SPP) può ridurre l'aggregazione delle proteine ​​responsabili dei cambiamenti patologici nei modelli della malattia di Huntington nelle cellule umane e nel nematode Caenorhabditis elegans.

La malattia di Huntington è una malattia neurodegenerativa causata dall'accumulo di proteine ​​con ripetizioni multiple di aminoacidi della glutammina. Questo accumulo porta alla disfunzione cellulare. La malattia è attualmente incurabile e lo sviluppo di trattamenti efficaci si è rivelato impegnativo.

Per esplorare potenziali farmaci per il trattamento della malattia di Huntington, i ricercatori hanno esaminato le piante, che possiedono una notevole resistenza allo stress e non soffrono di malattie legate all'aggregazione proteica come gli esseri umani. Hanno introdotto la proteina tossica Huntingtina mutante, che causa la morte cellulare nei neuroni umani, nelle piante di Arabidopsis thaliana. Sorprendentemente, le piante hanno rimosso efficacemente i grumi proteici ed evitato effetti dannosi.

Utilizzando la biologia sintetica, gli scienziati hanno trasferito la capacità della pianta di prevenire l'aggregazione proteica in cellule umane e modelli animali della malattia di Huntington. I ricercatori hanno identificato la proteina vegetale dei cloroplasti SPP come il componente chiave responsabile della prevenzione dei depositi di proteine ​​tossiche nelle piante. L'espressione di SPP nei modelli della malattia di Huntington ha ridotto gli aggregati proteici e migliorato i sintomi.

I risultati di questo studio potrebbero aprire la strada a nuovi approcci terapeutici per il trattamento della malattia di Huntington e di altre malattie neurodegenerative. I ricercatori ritengono che lo studio dei meccanismi molecolari delle piante potrebbe scoprire nuovi farmaci in grado di prevenire le malattie umane. Hanno inoltre in programma di creare una start-up per produrre proteine ​​terapeutiche di origine vegetale e testarle ulteriormente.

Nel complesso, questa ricerca rappresenta un significativo passo avanti nella ricerca di un trattamento per la malattia di Huntington, offrendo speranza alle persone colpite da questa malattia incurabile.

Fonte:

– Invecchiamento naturale: “L’espressione in-planta del frammento di Huntingtina espanso con polyQ umano rivela meccanismi per prevenire l’aggregazione proteica correlata alla malattia”

- Università di Colonia