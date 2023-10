Il lancio pianificato di SpaceX riporta l'attenzione sulla Space Coast

SpaceX è pronta a riprendere le sue missioni di dispiegamento satellitare lanciando in orbita altri 22 satelliti Starlink. È previsto il decollo del razzo Falcon 9 che trasporta i satelliti dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station. Il lancio ha cinque finestre di backup dalle 9:57 alle 12:35 di lunedì, con finestre di backup aggiuntive il lunedì sera. Si prevede che le condizioni meteorologiche siano favorevoli, con una probabilità dell'80% che si verifichino buone condizioni.

Il booster per questa missione sta effettuando il suo 14° volo e tenterà un altro recupero atterrando sulla nave drone A Shortfall of Gravitas nell'Atlantico. In caso di successo, questo sarà il 55esimo lancio dalla Space Coast nel 2023, con tutti i lanci tranne quattro condotti da SpaceX. La compagnia ha in programma un altro lancio questa settimana, con il quarto lancio del Falcon Heavy dell'anno dal Kennedy Space Center. Questa sarà la prima missione NASA del Falcon Heavy, che invierà la sonda Psyche in un viaggio verso un asteroide ricco di metalli.

La maggior parte dei lanci di SpaceX sono stati per la costellazione di satelliti Internet Starlink. Il prossimo lancio sarà uno dei due lanci Starlink da diverse coste pianificati da SpaceX. Un altro razzo Falcon 9 verrà lanciato dalla base spaziale di Vandenberg in California, aggiungendo 21 satelliti alla costellazione.

Sebbene SpaceX avesse pianificato di sviluppare satelliti Starlink più grandi, i ritardi nel programma Starship hanno portato a un cambiamento nei piani. Tuttavia, l'azienda è ancora leader nel numero di satelliti dispiegati, con l'intenzione di averne fino a 7,500, rispetto ai piani di Amazon di oltre 3,200 satelliti entro il 2029. Nei prossimi anni, si prevede che il numero di satelliti a bassa Terra i satelliti in orbita aumenteranno notevolmente, raggiungendo potenzialmente tra i 10,000 e i 20,000 entro il 2030.

Fonte:

Orlando Sentinel, "Il lancio pianificato riporta SpaceX in attività sulla Space Coast" – https://phys.org/news/2023-10-spacex-task-space-coast.html