Gli scienziati che utilizzano il James Webb Space Telescope (JWST) hanno fatto una scoperta sorprendente nella Nebulosa di Orione. Hanno osservato circa 40 “pianeti” gassosi fluttuanti in coppia in una parte distante della nebulosa. Questi oggetti simili a pianeti, soprannominati JuBMO (JuBMO), hanno all'incirca le dimensioni di Giove e non sono collegati ad alcuna stella.

Questa scoperta ha lasciato gli scienziati perplessi poiché va contro le attuali teorie sulla formazione dei pianeti e delle stelle. I pianeti canaglia non sono rari, ma il fenomeno di questi JuBMO che orbitano in coppia è inaspettato. Secondo Samuel Pearson, uno scienziato dell’Agenzia spaziale europea coinvolto nella ricerca, “C’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nella nostra comprensione della formazione dei pianeti, della formazione delle stelle o di entrambe”.

Le JuBMO sono troppo piccole per essere considerate stelle e la loro formazione all'interno della nebulosa sfida le teorie attuali. Questi oggetti si trovano nello spazio tra stelle e pianeti, ma gli scienziati non sono sicuri di come si siano formati. Il JWST ha catturato immagini dettagliate della nebulosa utilizzando la sua fotocamera nel vicino infrarosso.

Questa scoperta mette alla prova la conoscenza esistente dei sistemi planetari e solleva molte domande sui meccanismi coinvolti nella formazione dei pianeti. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere l’origine e la natura di questi JuBMO e le implicazioni che potrebbero avere per la nostra comprensione dell’universo.

