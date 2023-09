Il planetario dell'Università di Strasburgo si ispira agli edifici meccanici del XIX secolo

By

Lo studio di architettura parigino frenak+jullien, in collaborazione con Cardin Julien e m+mathieu holdrinet, ha recentemente completato il Planétarium du Jardin des sciences de l'Université de Strasburgo in Francia. Questo planetario di 1,000 metri quadrati è diviso in due volumi: un tronco di cono che ospita la sala di proiezione e la galleria d'ingresso, e un volume cilindrico che accoglie la lobby e i servizi annessi.

Il design del planetario trae ispirazione dagli edifici meccanici del XIX secolo presenti sul sito, come la cupola dell'osservatorio e i pavillons des mires, nonché dagli strumenti di misurazione astronomici come l'astrolabio. Rivestite in legno bruciato, le strutture creano un aspetto sorprendente con la loro geometria insolita. Situato lungo Avenue de la Victoire, il planetario funge da faro nella città, fornendo una connessione con il cielo e la terra.

Il planetario e la reception sono due elementi distinti che condividono componenti ma sono assemblati in modi opposti. Il planetario, rivolto verso l'interno, presenta un perimetro vuoto che circonda l'auditorium, mentre l'area reception si apre verso l'esterno verso il giardino ed è vuota al centro. Questa dualità crea un contrasto tra luminosità e oscurità, enfatizzando l'esperienza immersiva all'interno del planetario.

L'architettura del planetario incorpora anche elementi sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. La compattezza dell'edificio e il posizionamento strategico delle aperture minimizzano le dispersioni termiche, garantendo prestazioni ambientali ottimali. L'uso del legno bruciato all'esterno e del legno chiaro all'interno crea un contrasto esteticamente gradevole pur riflettendo le preoccupazioni ambientali dell'edificio.

Nel complesso, il Planétarium du Jardin des sciences de l'Université de Strasburgo combina ingegno architettonico, scopo educativo e design sostenibile. Il suo design unico e il collegamento con l'ambiente circostante lo rendono un'aggiunta accattivante all'Università di Strasburgo.

