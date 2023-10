Gli scienziati propongono una spiegazione alternativa per l'ipotesi del "Pianeta Nove".

By

Un nuovo studio condotto dai ricercatori Harsh Mathur, professore di fisica alla Case Western Reserve University, e Katherine Brown, professore associato di fisica all’Hamilton College, sfida l’idea di un “pianeta nove” nascosto ai margini del nostro sistema solare. Invece, suggeriscono che i movimenti inspiegabili degli oggetti nelle regioni esterne del nostro sistema solare potrebbero essere meglio spiegati da una legge di gravità modificata chiamata Dinamica Newtoniana Modificata (MOND).

Il misterioso comportamento degli oggetti nelle zone più remote del nostro sistema solare ha portato alcuni scienziati a proporre l'esistenza di un nono pianeta. Questi oggetti sembrano essere influenzati da una forza gravitazionale invisibile, che ipotizzano sia un altro pianeta. Tuttavia, quando Mathur e Brown hanno applicato la teoria MOND alle osservazioni, hanno scoperto che i dati si allineavano notevolmente bene.

Secondo MOND la teoria della gravità di Newton funziona solo fino a un certo punto. Nelle regioni esterne delle galassie e del nostro sistema solare, la gravità si comporta in modi non convenzionali. Le scoperte dei ricercatori suggeriscono che la legge di gravità modificata potrebbe spiegare i movimenti di questi oggetti senza la necessità di un pianeta nascosto.

Nonostante le loro scoperte, Mathur e Brown riconoscono che il loro studio non esclude definitivamente l’esistenza del pianeta nove o altre possibili spiegazioni. Alcuni ricercatori hanno proposto diverse spiegazioni per lo strano comportamento di questi oggetti, mentre altri sostengono che potrebbe essere il risultato di errori di osservazione.

Indipendentemente dal risultato, lo studio evidenzia il potenziale del sistema solare esterno come banco di prova per la gravità e la fisica fondamentale. Studiando i movimenti degli oggetti in queste regioni remote, gli scienziati possono ottenere informazioni dettagliate sul comportamento della gravità e affrontare domande senza risposta nel campo della fisica.

Il documento di ricerca intitolato “Dinamica newtoniana modificata come alternativa all’ipotesi del pianeta nove” è stato pubblicato su The Astronomical Journal.

