Mitigare gli elettroni in fuga nei dispositivi di fusione utilizzando le onde di Alfvén

Un team di ricercatori guidati da Chang Liu del Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) ha scoperto un metodo per mitigare i dannosi elettroni in fuga nei dispositivi di fusione tokamak. Sfruttando le onde di Alfvén, interrompono il ciclo degli elettroni in fuga, offrendo implicazioni promettenti per il progresso dell’energia di fusione.

I dispositivi di fusione Tokamak sono progettati per sfruttare la potenza della fusione nucleare, utilizzando una camera al plasma a forma di ciambella per creare reazioni di fusione controllate. Una delle sfide di questa tecnologia è la gestione degli elettroni in fuga, particelle ad alta energia che possono causare danni al dispositivo. È noto che le onde di Alfvén, che prendono il nome dall’astrofisico Hannes Alfvén, allentano il confinamento delle particelle ad alta energia, ma il loro effetto sugli elettroni in fuga non è stato finora chiaro.

Il gruppo di ricerca ha scoperto che le onde di Alfvén possono diffondere o disperdere gli elettroni ad alta energia prima che possano creare valanghe che danneggiano i componenti del tokamak. Questo processo circolare coinvolge i fuggitivi che creano instabilità, che poi generano onde di Alfvén che impediscono la formazione di valanghe. I risultati forniscono una spiegazione esauriente per l’osservazione delle onde di Alfvén negli esperimenti di disgregazione e stabiliscono un collegamento tra queste onde e la generazione di elettroni in fuga.

La teoria derivata da questa ricerca si allinea bene con gli esperimenti condotti sul DIII-D National Fusion Facility, un tokamak gestito dalla General Atomics. Anche i test della teoria sul supercomputer Summit presso l’Oak Ridge National Laboratory hanno mostrato risultati positivi. La scoperta apre la strada allo sviluppo di progetti di tokamak che possono mitigare naturalmente il danno degli elettroni in fuga attraverso instabilità intrinseche.

Il controllo delle interruzioni nei dispositivi di fusione è fondamentale per il loro successo. Le interruzioni iniziano con bruschi cali di temperatura, noti come quench termici, che innescano il rilascio di elettroni in fuga. Mitigando il rischio di interruzioni, gli impianti tokamak possono operare in modo più efficiente e sicuro.

Questo nuovo approccio per mitigare gli elettroni in fuga potrebbe avere implicazioni significative per il progetto ITER in corso in Francia, che mira a dimostrare la praticità dell’energia di fusione. I ricercatori stanno pianificando campagne sperimentali per sviluppare ulteriormente le loro scoperte ed esplorare strategie per mitigare gli elettroni in fuga.

Fonte:

– PPPL: il Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti

– Physical Review Letters: una rivista scientifica sottoposta a peer review pubblicata dall’American Physical Society.