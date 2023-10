Ricercatori Pitt coinvolti nello sviluppo del telescopio romano Nancy Grace

I ricercatori dell’Università di Pittsburgh (Pitt) sono destinati a svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo del Nancy Grace Roman Telescope, un osservatorio spaziale che prende il nome dalla “Madre di Hubble”. Il telescopio mira a studiare l'energia oscura e la materia oscura per ottenere una migliore comprensione della natura del nostro universo.

I ricercatori della Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences di Pitt sono stati finanziati dalla NASA per iniziare a lavorare sull'infrastruttura del telescopio anni prima della data di lancio prevista nel 2027. Il loro compito principale sarà quello di sviluppare il software necessario e algoritmi per interpretare accuratamente la grande quantità di dati che il telescopio raccoglierà.

Il telescopio romano Nancy Grace, con uno specchio primario delle stesse dimensioni del telescopio spaziale Hubble ma con un campo visivo 200 volte maggiore, sarà in grado di catturare un miliardo di galassie e aiutare i ricercatori a svelare i misteri della materia oscura e dell'energia oscura. Permetterà inoltre agli scienziati di studiare l'evoluzione dell'universo.

I professori Pitt Mi Dai e Michael Wood-Vasey fanno parte di un team più ampio a cui sono stati assegnati 11 milioni di dollari per preparare il telescopio per osservare e analizzare le supernove di tipo Ia. Queste supernovae hanno un significato speciale poiché la loro nota luminosità intrinseca consente ai ricercatori di determinare la loro distanza, consentendo effettivamente al telescopio di vedere miliardi di anni nel passato.

Dai lavorerà all'aggiornamento dei modelli di supernova esistenti e allo sviluppo di strumenti per determinare strategie di osservazione ottimali, mentre Wood-Vasey si concentrerà sullo sviluppo di algoritmi per migliorare la capacità del telescopio di rilevare supernovae in un cielo affollato.

In un altro progetto, i professori Jeffrey A. Newman e Brett Andrews, insieme al loro team, hanno ricevuto una sovvenzione di 19.5 milioni di dollari dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) per sviluppare strumenti computazionali per la creazione di mappe tridimensionali di galassie e materia oscura. Utilizzeranno simulazioni per garantire l'accuratezza di questi strumenti prima di applicarli ai dati reali catturati dal telescopio romano.

La ricerca condotta da questi ricercatori di Pitt, insieme ad altri team in tutto il mondo, mira a far luce sulla storia della materia oscura e dell’energia oscura e sui loro effetti sull’universo e sulla materia al suo interno. Si prevede che i dati di precisione raccolti dal telescopio romano forniranno una comprensione più profonda dell’energia oscura, scoprendo potenzialmente nuova fisica che potrebbe spiegare l’espansione accelerata dell’universo.

Fonte:

– Titolo: Ricercatori Pitt coinvolti nello sviluppo del telescopio romano Nancy Grace

– Fonte: articolo originale di Brandie Jefferson, visualizzazione del telescopio romano Nancy Grace fornita dalla NASA