Diamanti rosa formatisi durante la disgregazione del supercontinente, suggerisce uno studio

Secondo un recente studio pubblicato su Nature Communications, i diamanti rosa, compresi quelli trovati nella miniera di diamanti Argyle nell’Australia occidentale, ora chiusa, potrebbero essersi formati durante la disgregazione di un supercontinente noto come Nuna. L'autore principale dello studio, il dottor Hugo Olierook, e il suo team hanno utilizzato una tecnologia laser avanzata per datare la miniera a 1.3 miliardi di anni, rendendola 100 milioni di anni più vecchia di quanto si credesse in precedenza.

Secondo Olierook, la miniera si trova nel punto in cui in passato si scontrarono la regione del Kimberley e il resto dell’Australia settentrionale. Questa collisione provocò una “cicatrice” nella crosta terrestre, attraverso la quale magma e diamanti rosa riuscirono a raggiungere la superficie. La combinazione di carbonio profondo, collisione continentale e stiramento ha portato alla formazione di un gran numero di diamanti rosa.

Sebbene la miniera di diamanti di Argyle fosse la più grande fonte di diamanti rosa naturali, Olierook suggerisce che depositi di diamanti simili potrebbero essere presenti in altre parti del mondo, inclusa l’Australia. Questi depositi potrebbero ancora rimanere da scoprire, poiché sono spesso coperti da sabbia e terra.

I diamanti rosa sono gemme molto ambite e ricercate per la loro rarità e il loro colore unico. La miniera di diamanti Argyle rappresentava oltre il 90% della fornitura mondiale di diamanti rosa. Tuttavia, nonostante la produzione della miniera, i diamanti rosa rimanevano estremamente rari, costituendo meno dell’1% dei diamanti grezzi prodotti ogni anno.

I risultati dello studio fanno luce sulla formazione dei diamanti rosa e sui processi geologici in gioco durante la disgregazione dei supercontinenti. Tuttavia, ci sono ancora domande senza risposta riguardanti la formazione dell'Argyle e i meccanismi specifici che hanno fatto sì che i diamanti acquisissero il loro colore distinto.

In conclusione, lo studio evidenzia l’affascinante connessione tra i diamanti rosa e l’antica disgregazione dei supercontinenti. Apre possibilità per la scoperta di giacimenti di diamanti simili in altre parti del mondo, offrendo potenziali opportunità per la futura esplorazione di preziosi diamanti rosa.

Fonte:

– Nature Communications “Posizionamento del deposito di diamanti Argyle in un’antica zona di rift innescata dalla rottura del supercontinente”

– Sito web di Argyle Pink Diamonds