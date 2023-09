Diamanti rosa: svelare le origini delle gemme rare e preziose

Ricercatori australiani della Curtin University di Perth hanno fatto scoperte significative sulle origini dei diamanti rosa. Si è scoperto che queste gemme rare e preziose, note per il loro straordinario colore rosato, si sono formate più di 1.3 miliardi di anni fa durante la disgregazione di uno dei primi supercontinenti. I diamanti rosa, che in realtà sono diamanti danneggiati con un reticolo cristallino distorto, offrono una bellezza unica che ha un prezzo.

La maggior parte dei diamanti rosa nel mondo, oltre il 90%, proveniva dalla miniera di Argyle, ora chiusa, nell’Australia occidentale. Su mille gemme, solo poche erano le pietre rosa molto ricercate. Il gruppo di ricerca guidato dal dottor Hugo Olierook ha stimato che questi diamanti furono spinti verso la superficie terrestre durante la scomparsa di Nuna, uno dei primi supercontinenti. Ciò suggerisce che altri antichi punti di giuntura continentale potrebbero contenere più di queste gemme vibranti.

I diamanti Argyle si formarono in profondità nel sottosuolo vicino alle radici continentali stabili. Mentre le masse continentali si scontravano per formare Nuna, la pressione generata vicino al confine nordoccidentale dell'Australia fece sì che i diamanti, un tempo trasparenti, cambiassero colore. La ricerca condotta dal dottor Robert Pidgeon e dal suo team alla fine degli anni '1980 ha suggerito che l'eruzione che ha portato i diamanti in superficie è avvenuta circa 1.2 miliardi di anni fa. Tuttavia, l’accuratezza di questa stima è stata messa in dubbio a causa delle potenziali alterazioni causate da un antico lago.

Utilizzando la tecnologia avanzata del raggio laser, i ricercatori sono stati in grado di produrre una stima più accurata dell'età delle rocce Argyle. La loro analisi ha rivelato che l'eruzione è avvenuta circa 1.3 miliardi di anni fa, in linea con il momento della disgregazione di Nuna. L'assottigliamento del bordo continentale durante questa disgregazione probabilmente ha facilitato il movimento del magma ricco di diamanti verso la superficie.

Il legame tra rifting continentale e formazione dei diamanti non è un concetto nuovo ma rimane oggetto di dibattito. Il nuovo studio contribuisce a una migliore comprensione di come la disgregazione dei supercontinenti possa innescare eruzioni ricche di diamanti. Tuttavia, ci sono ancora domande senza risposta riguardanti l'abbondanza di carbonio necessaria per la formazione dei diamanti di Argyle.

Questa ricerca rappresenta un passo significativo nello svelare il complesso processo che ha portato alla creazione dei diamanti rosa unici e preziosi di Argyle. Sono ancora necessari ulteriori studi per fornire una comprensione completa di questo antico sistema. Come per molti aspetti della natura, le sorprese continueranno sicuramente ad emergere.

