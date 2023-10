Lo Smithsonian svela i frammenti dell'asteroide Bennu come una finestra sull'universo

By

Dopo un epico viaggio lungo 200 milioni di miglia attraverso lo spazio, la navicella spaziale OSIRIS-REx ha consegnato con successo frammenti dell'asteroide Bennu sulla Terra alla fine di settembre. Il Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian metterà ora in mostra questi preziosi campioni, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di assistere da vicino alle meraviglie del cosmo.

L'attesissima esposizione pubblica del campione di asteroide avrà luogo venerdì 3 novembre presso la galleria di meteoriti Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals del museo a Washington, DC. La mostra presenterà rocce scure incontaminate e polvere raccolta da Bennu. , fornendo uno sguardo alla storia antica del nostro sistema solare.

Ad accompagnare i frammenti dell'asteroide ci saranno modelli in scala della navicella spaziale OSIRIS-Rex, per gentile concessione di Lockheed Martin, e del razzo Atlas V 411 che trasportava la navicella spaziale, in prestito dalla United Launch Alliance. Questa mostra completa mira a immergere i visitatori nelle complessità dell’esplorazione spaziale.

Il curatore dei meteoriti, Tim McCoy, coinvolto nella missione OSIRIS-REx, ha espresso il suo entusiasmo per questa vetrina innovativa: "Questa mostra è la nostra prima occasione di condividere questo incredibile viaggio con il pubblico".

Bennu, un piccolo asteroide vicino alla Terra, ha affascinato gli scienziati per il suo potenziale collegamento con un asteroide più grande ricco di carbonio che esisteva miliardi di anni fa. La sua vicinanza alla Terra ogni sei anni ha suscitato l'interesse della NASA, portando alla missione OSIRIS-Rex. Nell'ottobre 2020, la navicella spaziale è atterrata con successo sulla superficie di Bennu e ha raccolto un campione roccioso.

Anche se la missione ha incontrato piccoli contrattempi, il team dedicato è riuscito a estrarre un'abbondante quantità di polvere e roccia dalla testa del TAGSAM, che aveva difficoltà con i dispositivi di fissaggio. Questi campioni hanno già superato l’obiettivo iniziale della NASA di raccogliere 60 grammi di detriti, con un conteggio attuale di 2.48 once (70.3 grammi).

L'analisi preliminare del campione ha rivelato un'abbondanza di molecole di carbonio e acqua, fornendo preziose informazioni sulla formazione iniziale del nostro pianeta. Tim McCoy ha sottolineato l’importanza di questi risultati, affermando che “i campioni di Bennu mantengono la promessa di parlarci dell’acqua e delle sostanze organiche prima che la vita arrivasse a formare il nostro pianeta unico”.

Assicurati di visitare il Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian per assistere a questo straordinario spettacolo che colma il divario tra l'umanità e la vasta distesa dell'universo.

FAQ

D: Come posso osservare i frammenti dell'asteroide Bennu?

R: I frammenti dell'asteroide Bennu possono essere osservati al Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian a Washington, DC

D: Quando avrà luogo la mostra?

R: La mostra aprirà venerdì 3 novembre.

D: Cos'altro sarà esposto oltre ai frammenti dell'asteroide?

R: La mostra presenterà anche modelli in scala della navicella spaziale OSIRIS-Rex e del razzo Atlas V 411.

D: Quali scoperte interessanti sono state fatte finora dai campioni?

R: L'analisi preliminare dei campioni ha rivelato un'abbondanza di molecole di carbonio e acqua, fornendo informazioni sulla formazione iniziale del nostro pianeta.

D: Quanti detriti sono stati raccolti dall'asteroide Bennu?

R: La NASA ha recuperato 2.48 once (70.3 grammi) di rocce e polvere, superando l'obiettivo iniziale di raccogliere 60 grammi di detriti.