L'ISRO continuerà gli sforzi per stabilire la comunicazione con il lander e il rover di Chandrayaan-3

L'ex capo dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), K Sivan, ha affermato che, nonostante il Vikram Lander e il rover Pragyaan di Chandrayaan-3 abbiano completato i loro compiti di missione, questa non è la fine della storia. Sivan ha detto che ci sono ancora molti dati da elaborare e che l'ISRO sta tentando di stabilire un contatto con il lander e il rover dopo che il Sole sarà sorto sulla superficie lunare.

Per quanto riguarda i dati raccolti da Chandrayaan-3, Sivan ha sottolineato che sono preziosi e che gli scienziati stanno ancora analizzando i dati del lander Vikram e del rover Pragyaan. Ha anche fatto riferimento a un rapporto che ha rivelato che gli scienziati statunitensi hanno scoperto ulteriori segreti sulla Luna utilizzando i dati di Chandrayaan-1. Ciò esemplifica il potenziale per ulteriori scoperte dalla grande quantità di dati recuperati dai carichi utili a bordo del lander e del rover.

L'ISRO ha recentemente fornito un aggiornamento affermando di aver compiuto sforzi per stabilire la comunicazione con il lander e il rover, ma di non aver ricevuto alcun segnale. Continueranno i loro tentativi di stabilire un contatto. Se tutti gli sforzi fallissero, il rover e il lander rimarranno sulla superficie lunare come ambasciatori lunari dell’India.

Il lander di Chandrayaan-3, Vikram, è atterrato con successo sulla superficie lunare il 23 agosto ed è stato messo in modalità di sospensione insieme al rover Pragyaan dopo aver completato i loro esperimenti. L'ISRO ha rinviato il piano di riattivazione del rover e del lander fino a nuovo avviso.

Fonti: The Times of India