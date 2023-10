I fisici del MIT scoprono proprietà sorprendenti nella grafite

By

I fisici del MIT hanno fatto una scoperta rivoluzionaria isolando cinque scaglie ultrasottili di grafite in un ordine specifico, ottenendo un materiale con tre proprietà senza precedenti. I risultati del team sono stati pubblicati su Nature Nanotechnology.

La grafite è composta principalmente da grafene, un singolo strato di atomi di carbonio disposti in una struttura esagonale a nido d'ape. I ricercatori hanno studiato il grafene negli ultimi due decenni grazie alle sue proprietà uniche. Tuttavia, più recentemente, gli scienziati hanno scoperto che impilare singoli fogli di grafene e ruotarli leggermente potrebbe sbloccare nuove caratteristiche nel materiale, portando all’emergere del campo della “twistronics”.

Nello studio attuale, i fisici del MIT hanno scoperto proprietà interessanti nella grafite senza alcuna torsione. Disponendo cinque strati di grafene in un ordine specifico, sono stati in grado di consentire la correlazione elettronica all’interno del materiale. Questa correlazione, nota come correlazione elettronica, è responsabile dell'emergere di nuove proprietà del materiale.

Il materiale, chiamato grafene impilato romboedrico pentastrato, va oltre la conduttività della grafite sfusa convenzionale e del grafene monostrato. Presenta tre fenomeni distinti a seconda del numero di elettroni presenti: isolante, magnetico e topologico.

Un materiale topologico consente agli elettroni di fluire liberamente lungo i bordi del materiale mentre agisce come isolante al centro. Questa scoperta apre promettenti possibilità per lo studio della fisica topologica e fortemente correlata.

La chiave per isolare il materiale è stata un nuovo microscopio sviluppato dal team del MIT. Il microscopio, chiamato microscopia ottica a scansione in campo vicino a scattering (s-SNOM), ha permesso agli scienziati di identificare e isolare il preciso ordine di impilamento romboedrico pentastrato a cui erano interessati.

Questo studio innovativo stabilisce che il grafene multistrato impilato romboedrico costituisce una piattaforma altamente adattabile per indagare nuove possibilità nella fisica correlata e topologica.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il grafene?

Il grafene è un singolo strato di atomi di carbonio disposti in una struttura esagonale a nido d'ape. È noto per le sue proprietà eccezionali, tra cui elevata resistenza, conduttività e flessibilità.

2. Cos'è la correlazione elettronica?

La correlazione elettronica si riferisce alla capacità degli elettroni di interagire e influenzare il comportamento reciproco all'interno di un materiale. Svolge un ruolo cruciale nel determinare le proprietà fisiche di un materiale.

3. Cos'è un materiale topologico?

Un materiale topologico consente agli elettroni di muoversi liberamente lungo i suoi bordi mentre agisce come isolante al centro. Questo comportamento unico lo rende interessante per varie applicazioni, incluso l’informatica quantistica.

4. Cos'è il twistronics?

Twistronics è un campo di ricerca che prevede l'impilamento di strati di materiali bidimensionali, come il grafene, con una leggera angolazione per creare nuove proprietà nel materiale risultante.

5. Come è stato isolato il grafene impilato romboedrico pentastrato?

Il team del MIT ha utilizzato un nuovo microscopio chiamato microscopia ottica a scansione di campo vicino a scattering (s-SNOM) per identificare e isolare l’ordine di impilamento specifico di cinque strati di grafene, noto come impilamento romboedrico pentastrato.