Nel 1935, Albert Einstein ed Erwin Schrödinger iniziarono un acceso dibattito sulla natura della realtà e sul concetto di entanglement. Mentre Einstein credeva nel principio di località, Schrödinger scoprì lo strano fenomeno dell'entanglement, dove le proprietà di due particelle si intrecciano indipendentemente dalla loro distanza. Ciò sembrava violare la teoria di Einstein secondo cui nessuna influenza può viaggiare più velocemente della luce. Tuttavia, da allora i fisici hanno capito che l’entanglement non ha alcuna influenza remota e può solo distribuire la conoscenza del risultato di una misurazione.

Più recentemente, i ricercatori hanno fatto un’affascinante scoperta sull’entanglement. Quando le particelle rimangono impigliate, l’entanglement si diffonde naturalmente attraverso un gruppo di particelle, formando un’intricata rete di contingenze. Tuttavia, se le particelle vengono misurate frequentemente, l'aggrovigliamento viene distrutto, impedendo la formazione del velo. Questa transizione tra gli stati web e no web indica un cambiamento nella struttura delle informazioni ed è stata paragonata a una transizione di fase delle informazioni.

Per osservare questa transizione di fase in azione, un trio di team ha condotto meta-esperimenti utilizzando computer quantistici per misurare il modo in cui le misurazioni stesse influenzano il flusso di informazioni. Hanno confermato che è possibile raggiungere un delicato equilibrio tra entanglement e misurazione. Questa scoperta ha innescato un’ondata di ricerca sulle potenziali applicazioni dell’entanglement e della misurazione.

Una collaborazione che si è imbattuta in questa transizione di entanglement è iniziata durante una conversazione su una questione fondamentale riguardante l'entanglement sul budino al caramello appiccicoso. I ricercatori hanno esteso il concetto di entanglement da una coppia di particelle a una catena di particelle e hanno esplorato come la misurazione influisce sull’entropia dell’entanglement, che quantifica la quantità di informazioni non locali immagazzinate tra le particelle.

Nel complesso, questa ricerca getta nuova luce sul complesso comportamento dell’entanglement e sulla sua relazione con le informazioni. La comprensione di questo fenomeno non solo migliorerà la nostra conoscenza della meccanica quantistica, ma potrebbe anche portare ad applicazioni rivoluzionarie nel campo della tecnologia dell’informazione.

