L'antimateria cade: i fisici confermano il comportamento gravitazionale dell'antimateria

In uno studio innovativo, i fisici della collaborazione ALPHA del CERN hanno risposto a una domanda di vecchia data sul comportamento dell’antimateria: cade verso l’alto o verso il basso? Secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori hanno dimostrato che gli atomi di antiidrogeno, la controparte dell’antimateria dell’idrogeno, cadono verso la Terra allo stesso modo della materia normale. Questa scoperta esclude la presenza di “antigravità” repulsiva e rappresenta una pietra miliare nello studio dell’antimateria.

L'antimateria è stata creata in quantità uguali alla materia durante il Big Bang. Mentre la materia è composta da particelle, l'antimateria è costituita da antiparticelle con proprietà opposte. Tuttavia, le proprietà dell’antimateria rimangono in gran parte sconosciute. Comprendere il comportamento dell'antimateria è fondamentale per svelare i misteri dell'universo.

Lo studio condotto dalla collaborazione ALPHA ha coinvolto l'intrappolamento di gruppi di circa 100 atomi di antiidrogeno e il loro rilascio lento in un periodo di 20 secondi. Attraverso questo esperimento, sono stati in grado di osservare e misurare il comportamento gravitazionale dell'antiidrogeno. I ricercatori hanno confermato che l'antimateria si comporta in base all'attrazione gravitazionale della Terra, proprio come la materia normale.

Questo esperimento è significativo in quanto è la prima osservazione diretta di un effetto gravitazionale sull'antimateria. Ciò conferma che la Teoria Generale della Relatività di Einstein, che descrive come funziona la gravità, si applica anche all'antimateria. Il prossimo passo per i ricercatori sarà misurare l’accelerazione dell’antimateria in modo più preciso e indagare se materia e antimateria cadono allo stesso modo.

Lo studio dell'antimateria continua ad essere un campo impegnativo a causa della sua tendenza ad annichilirsi in seguito all'interazione con la materia. Tuttavia, i progressi nella tecnologia e nelle tecniche hanno permesso agli scienziati di intrappolare e studiare l’antimateria per periodi più lunghi. Le potenziali applicazioni della ricerca sull’antimateria si estendono a vari campi, tra cui la fisica fondamentale, la cosmologia e potenzialmente anche la produzione di energia.

Comprendere l’antimateria può fornire informazioni sulle leggi fondamentali che governano il nostro universo. Sebbene molte domande sull’antimateria rimangano senza risposta, questo studio ci avvicina a svelare i segreti di questa misteriosa controparte della materia.

Fonte:

– Natura: https://www.nature.com/articles/s41586-023-8349-8

– CERN: https://home.cern/news/news/fisica/idrogeno-anti-idrogeno-study-confirms-gravitational-behaviour-antimatter