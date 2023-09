Esplorare lo strano mondo dell'entanglement: una transizione di fase nell'informazione

Nel 1935 Albert Einstein ed Erwin Schrödinger si trovarono a discutere sulla natura della realtà. Einstein credeva nel principio di località, secondo il quale nessun evento avvenuto in un luogo poteva influenzare istantaneamente un luogo distante. Schrödinger, d'altro canto, scoprì l'entanglement, un fenomeno della meccanica quantistica in cui due particelle si collegano e i loro destini si intrecciano.

Mentre Einstein trovava l’entanglement inquietante e sosteneva che violasse la sua nozione di località, oggi i fisici sono arrivati ​​a comprenderlo in modo diverso. Ora sanno che l’entanglement non ha un’influenza remota o il potere di determinare un risultato specifico a distanza. Invece, può solo distribuire la conoscenza di quel risultato. Gli esperimenti di entanglement sono diventati di routine negli ultimi anni e hanno vinto il premio Nobel.

Ma nell’entanglement c’è molto di più che semplici coppie di particelle. Ricerche recenti hanno rivelato che l’entanglement può diffondersi attraverso gruppi di particelle, formando un’intricata rete di contingenze. Questa rete può essere interrotta da misurazioni frequenti, causando la distruzione dell'intreccio e impedendo la formazione della rete. I fisici hanno soprannominato questa transizione dallo stato web allo stato no-web come una transizione di fase dell’informazione.

Per comprendere meglio questa transizione di fase, diversi team di fisici hanno condotto meta-esperimenti utilizzando computer quantistici. Questi esperimenti miravano a misurare come le misurazioni stesse influenzano il flusso di informazioni. È stato confermato il delicato equilibrio tra entanglement e misurazione, dando il via a ulteriori ricerche sulle possibilità di interazioni tra entanglement e misurazione.

Una collaborazione si è imbattuta nella transizione dell'intreccio durante una conversazione su un budino al caramello appiccicoso. I fisici Brian Skinner e Adam Nahum stavano discutendo della relazione tra entanglement e informazione. Si sono resi conto che le misurazioni delle particelle entangled possono ridurre l'ignoranza sullo stato delle altre particelle. La quantità di cui una misurazione riduce l’ignoranza è nota come entropia di entanglement, misurata in bit.

Skinner e Nahum hanno esteso questo concetto a una catena di particelle, dove l'entanglement salta da una particella all'altra. Hanno scoperto che l’entropia dell’entropia può fornire informazioni su quanto sia completamente intrecciata la catena. Spostando i tempi delle misurazioni, hanno scoperto la transizione di fase dallo stato web allo stato no-web.

Questa ricerca evidenzia la complessità e il potenziale dell’entanglement nel mondo della meccanica quantistica. Dimostra che l’entanglement può esistere oltre le coppie di particelle e ha implicazioni di vasta portata per la distribuzione e la struttura delle informazioni.

Definizioni:

– Entanglement: nella meccanica quantistica, l’entanglement è un fenomeno in cui due particelle si collegano e i loro destini si intrecciano.

– Località: il principio di località afferma che nessun evento avvenuto in un luogo può influenzare istantaneamente un luogo distante.

– Transizione di fase: in fisica, una transizione di fase si riferisce a un cambiamento nello stato della materia, ad esempio da liquido a solido.

– Entropia di entanglement: l’entropia di entanglement quantifica l’entanglement tra due oggetti o la quantità di informazioni su un oggetto memorizzate non localmente in un altro.

Fonte:

– Fonte originale: articolo di Quanta Magazine di Natalie Wolchover

– Nessuna fonte aggiuntiva fornita