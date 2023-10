Eccitoni legati magneticamente scoperti dai fisici del Caltech

I ricercatori del Caltech hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo della ricerca sugli eccitoni. Gli eccitoni sono coppie di elettroni e lacune solitamente legati da forze elettriche o elettrostatiche note come interazioni di Coulomb. Tuttavia, i fisici del Caltech hanno trovato prove dell’esistenza di eccitoni legati magneticamente.

Utilizzando una sonda spettroscopica avanzata, i ricercatori sono stati in grado di rilevare gli eccitoni che non sono legati dalle forze di Coulomb, ma piuttosto dal magnetismo. Questo è il primo esperimento che rivela la formazione in tempo reale di questi eccitoni legati magneticamente, noti anche come eccitoni di Hubbard.

Nella maggior parte degli isolanti, elettroni e lacune di carica opposta interagiscono attraverso le forze di Coulomb. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che in una classe speciale di materiali chiamati isolanti di Mott, elettroni e lacune fotoeccitati si legano invece attraverso interazioni magnetiche.

Questa scoperta apre nuove possibilità per il campo dell’eccitonica, che prevede la manipolazione degli eccitoni attraverso le loro proprietà magnetiche. I ricercatori ritengono che la forte interazione tra eccitoni e magnetismo in questi materiali potrebbe portare allo sviluppo di nuove tecnologie che sfruttino entrambe le proprietà.

Per indurre gli eccitoni di Hubbard, i ricercatori hanno utilizzato la luce su un isolante antiferromagnetico Mott, un tipo di materiale isolante con schemi ripetitivi di spin elettronici allineati. La luce eccita gli elettroni, creando buchi nella loro scia e lasciando dietro di sé una serie di eccitazioni magnetiche.

Gli scienziati hanno utilizzato la spettroscopia terahertz ultraveloce nel dominio del tempo per rilevare le tracce fugaci degli eccitoni su scale a bassa energia. Questa tecnica ha permesso loro di dimostrare l'esistenza degli eccitoni di Hubbard.

Gli eccitoni sono intrinsecamente instabili, poiché gli elettroni tendono a ricombinarsi con le lacune. Tuttavia, i ricercatori sono stati in grado di osservare un fluido di eccitoni di Hubbard che viene temporaneamente stabilizzato durante un breve intervallo di tempo prima che avvenga la ricombinazione.

Questa ricerca innovativa ha il potenziale per rivoluzionare il campo dell’eccitonica e aprire la strada allo sviluppo di nuove tecnologie che sfruttano le proprietà magnetiche degli eccitoni.

